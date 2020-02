Sharon Osbourne commente la dernière annulation d’Ozzy: «Les fans sont derrière lui»

Sharon Osbourne a commenté l’annulation de Ozzy Osbournetournée nord-américaine de 2020. La randonnée a été abandonnée lundi 17 février pour permettre à son mari de continuer à se remettre de divers problèmes de santé. Cette décision a été prise des mois à l’avance pour accueillir les fans qui détenaient des billets pour des spectacles reprogrammés.

S’exprimant sur son émission de télévision de jour “Le discours”, Sharon dit (voir la vidéo ci-dessous): “Nous avons parlé au médecin qui Ozzy va voir en Suisse. Et il a regardé Ozzy‘s l’itinéraire, et il a dit,’ Vous savez que vous allez être ici un certain temps. ‘ Et nous sommes comme, ouais, deux semaines. C’est très bien.’ Et il est genre ‘Non. Peut-être jusqu’à huit. Donc, je suis d’accord, ‘Annulez ça. À plus.'”

Elle a poursuivi: “Le traitement qu’il a développé et développé. Il ne peut pas simplement le faire et partir. Nous devons donc y rester un certain temps.”

Interrogé sur la réaction des fans à la dernière annulation, Sharon – qui arbore maintenant des cheveux blancs platine après avoir abandonné son look rouge teinté – a déclaré: “Je suis allé en ligne et je me suis dit:” Oh, seigneur. sont derrière lui. “

Ozzyest le nouvel album, “Homme ordinaire”, sort le 21 février. Il prévoit de remplir ses obligations promotionnelles pour cela, avant de se rendre en Europe pour des traitements supplémentaires.

Ozzy, qui souffre de la maladie de Parkinson, a annoncé publiquement son diagnostic le mois dernier, mais a été diagnostiqué en 2003.

Lorsque la dernière annulation de la tournée a été annoncée, Ozzy a déclaré dans un communiqué de presse: “Je suis tellement reconnaissant que tout le monde ait été patient parce que j’ai eu une année de merde. Malheureusement, je ne pourrai me rendre en Suisse pour un traitement qu’en avril et le traitement dure six [to] huit semaines. ”



