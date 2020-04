Sharon Osbourne lors du voyage annulé d’Ozzy en Suisse pour un traitement médical: “ Nous y arriverons, juste plus tard ”

Sharon Osbourne a parlé au Royaume-Uni “Aujourd’hui” montrer l’annulation de Ozzy Osbournevoyage en Suisse pour voir un médecin spécialisé dans le traitement de la maladie de Parkinson.

Ozzy devait voyager ce mois-ci pour un traitement radical afin de l’aider à vivre avec son état neurologique progressif. Mais Sharon a révélé que le mouvement dans le monde est devenu plus restreint en raison de la pandémie de coronavirus, Ozzy n’avait pas d’autre choix que d’annuler le voyage pour l’instant.

Elle a dit (voir la vidéo ci-dessous): “Nous avons attendu des mois pour voir ce professeur. Mais c’est ce que c’est. La vie de tout le monde est bouleversée. Donc, nous y arriverons – nous le ferons. là, juste après. “

Sharon a poursuivi en disant que parce que les premières orientations suggéraient que les jeunes étaient essentiellement immunisés contre les complications graves du coronavirus, les gens ont interprété cela comme signifiant que les jeunes adultes n’étaient pas infectés et ne tombaient pas gravement malades.

“Parce que c’est tellement nouveau, les gens n’étaient pas sûrs de l’âge, de qui ça va affecter, de qui ça ne va pas affecter, et je pense que dès que les plus jeunes ont entendu qu’ils iraient bien, c’est ce qui s’est passé, ” elle a dit. “Et je pense juste que tout le monde jusqu’à, vraiment, la semaine dernière, est sorti vivre une vie normale. Et vous ne pouvez pas, parce que vous pouvez être porteur et ne présenter aucun symptôme et simplement le transmettre à des centaines de les gens, et je pense que c’est ce qui se passe. Et ce n’est la faute de personne; c’est juste que tout le monde essaie, avec leurs statistiques et toutes les données qui viennent du monde entier, c’est comme un puzzle – ils essaient de faire cette chose en forme. Et donc chaque jour, ça change. “

Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes, près de 40% des patients américains hospitalisés COVID-19 avaient moins de 55 ans – et 20% avaient entre 20 et 44 ans. Et dans de rares cas, même des enfants sont décédés après être tombés malades avec COVID-19.

“C’est terrible pour tant de gens – tant de gens qui se remettent même d’un cancer ou d’un diabète, qui ont une maladie cardiaque”, Sharon m’a dit. “Vous pouvez avoir n’importe quel âge, et cela vous affectera. En fait, les deux premières personnes, mes amis, qui ont effectivement attrapé le virus, l’une avait 20 ans et l’autre 29. Alors, c’est juste, genre, êtes-vous si ignorant “Je dis à ces enfants, êtes-vous si ignorant que vous pensez que vous ne pouvez pas être porteur mais ne pas avoir de symptômes? Ils ne comprennent rien. Tout le monde pense qu’ils sont invincibles à 20 ans.”

Ozzy avait précédemment annulé ses plans de tournée 2020, avant même la propagation du virus, afin de se rendre à l’étranger pour le traitement de sa maladie de Parkinson et d’autres problèmes de santé.

La fille du chanteur Kelly Raconté Divertissement ce soir que son père a eu un traitement aux cellules souches au Panama il y a quelques semaines pour traiter sa maladie de Parkinson. Elle a expliqué: “En voyant, après un traitement des cellules souches, ce qui s’est passé et les progrès qu’il a réalisés sont hallucinants.”

Elle a ajouté: «Il veut se lever. Il veut faire des choses. Il veut faire à nouveau partie du monde. Il marche mieux. Il parle mieux. Ses symptômes diminuent. Il reconstruit la force musculaire dont il a besoin après sa chirurgie de la colonne vertébrale. “

Kelly ajouté que Ozzy se sent enfin assez bien pour sortir de la maison, mais est maintenant obligé de rester à la maison en raison de la pandémie de COVID-19. Mais elle a poursuivi: “Tout commence à se mettre en place maintenant, et cela nous a donné tellement d’espoir. Nous sommes très reconnaissants aux médecins qui l’aident.”

Ozzyest le nouvel album, “Homme ordinaire”, est sorti fin février.



La charmante @MrsSOsbourne nous a mis à jour sur la vie en vase clos! # 9Aujourd’hui pic.twitter.com/OVp2hbMXDQ

– The Today Show (@TheTodayShow) 2 avril 2020



