Sharon Osbourne ne peut pas écouter le duo d’Ozzy avec Elton John tout le long: “ Ça me fait pleurer ”

Sharon Osbourne dit qu’elle ne peut pas écouter “Homme ordinaire”, Ozzy Osbourneduo avec Elton John, aussi tout au long parce que ça la fait pleurer.

Sorti la semaine dernière, la chanson titre de Osbournefonctionnalités de l’album à venir John chanter le deuxième couplet en GUNS N ‘ROSES guitariste Sabrer contribue à deux solos. Les paroles du morceau reflètent Ozzy‘s monte à la célébrité et ses luttes avec la vie sous les projecteurs alors qu’il accepte sa disparition inévitable.

L’épisode de mardi (14 janvier) de son émission télévisée de jour “Le discours”, Sharon discuté “Homme ordinaire”en disant (voir la vidéo ci-dessous): “C’est l’histoire de Ozzyc’est la vie. Et l’image[surlacouvertureuniquede[onthesinglecoverofOzzy marcher seul dans un champ]a été prise par [son] Jack il y a deux ans quand ils étaient sur la route à faire leur émission de télévision[[Ozzy & Jack’s World Detour ‘]ensemble, et Ozzy allait, se demandant quelque part … Et nous pensions juste que c’était un coup si naturel de Ozzy, comme personne ne le voit jamais comme ça, que c’était juste parfait pour cette chanson. “

Elle a poursuivi: “Pour pouvoir, à ce stade de sa vie, travailler avec ses amis – Sabrer est également sur la bonne voie; et il a écrit la chanson avec Andrew Watt, son producteur – et de pouvoir, à ce stade de sa vie, décrocher le téléphone de ses amis et dire: «Allez. Allons. Jouer. Et fais ça. Et ils disent. Je pense, pour Ozzy, c’est probablement l’un de ses meilleurs albums. “

A demandé quoi Elton John pensé à la collaboration, Sharon a déclaré: “Il adorait ça. Ozzy Demandé si[[Elton]jouerait du piano – car il a rappelé Ozzy, quand il l’a terminé, d’un Elton chanson. Et il a dit: “Pouvez-vous jouer du piano?” Puis Elton a dit oui. Et puis il est entré dans le studio et puis il a commencé à chanter, Elton a fait, puis nous l’avons gardé. “

Sharon a ajouté qu’elle est “tellement heureuse pour Ozzy” cette “Homme ordinaire” a été si “bien accueilli”. Mais, a-t-elle ajouté, “je ne peux pas l’écouter tout le temps, ça me fait pleurer.”

“Homme ordinaire” est dû le 21 février via Épique. La chanson titre suit les singles précédemment sortis “Sous le cimetière” et “Directement en enfer”. Le LP présente des apparitions supplémentaires par Post Malone et RAGE CONTRE LA MACHINE‘s Tom Morello. L’album a été enregistré avec Duff McKagan, Andrew Watt et POIVRONS CHILI ROUGES le batteur Chad Smith.

“Tout s’est juste réuni,” Ozzy dit des contributeurs dans un communiqué de presse, ajoutant: “Quand j’écrivais ‘Homme ordinaire’, ça m’a rappelé un vieux Elton chanson et je l’ai dit Sharon‘Je me demande s’il chanterait dessus?’ Nous avons demandé, et voilà, il a accepté et chante et joue du piano sur la chanson. ”



