Sharon Osbourne remercie ses fans pour leur “ effusion d’amour ” après la révélation de la maladie d’Ozzy’s Parkinson

Sharon Osbourne a remercié tout le monde pour “l’effusion d’amour” pour son mari après que la famille a rendu public son diagnostic de maladie de Parkinson.

Sharon adressé OzzyLa santé de la femme se débat plus tôt aujourd’hui (mardi 21 janvier) dans son émission télévisée de jour “Le discours”. Parler à ses co-hôtes Sheryl Underwood, Carrie Ann Inaba, Veille et Marie Osmond, a-t-elle dit (voir la vidéo ci-dessous): “[It’s] C’est bon d’être avec vous et d’être avec tout le monde ici, qui est une famille. J’ai donc une deuxième famille. Je n’en ai pas qu’un, j’en ai deux. Et juste pour avoir tout cet élan de réaction positive de tous ceux qui regardent le spectacle, et de nos amis, c’est réconfortant. Et je sais que Ozzy sera juste au-dessus de la lune. Il sera surpris. “

On lui a demandé comment elle allait, quelques heures seulement après la révélation de la famille Ozzyle diagnostic de la maladie de Parkinson sur “Bonjour Amérique”, Sharon a dit: “Je vais bien. Je me sens très bien. Je me sens très fort. Les gens ont été incroyables avec leur effusion d’amour pour mon mari, et je vous remercie. Des amis avec qui nous n’avons pas parlé depuis des années sont sortis et prise en charge Ozzyet ça me fait du bien. Et à tout le monde, merci. “

Sharon a ajouté qu’elle et le reste de la famille sont déterminés à voir Ozzy retour sur la route, un an après avoir été contraint de supprimer toutes ses dates de tournée 2019, en Amérique du Nord et en Europe, alors qu’il se remettait d’une chute à son domicile de Los Angeles.

“On ne va pas s’arrêter avant Ozzy est de retour là-bas, sur cette scène, à laquelle il appartient “, a-t-elle dit.” C’est pour cela qu’il est né. “

Sur “Bonjour Amérique”, Ozzy et Sharon a révélé avoir épuisé les options médicales aux États-Unis et se rendra en Suisse en avril pour demander conseil à un professeur spécialisé dans la maladie neurologique progressive.

“Nous allons aller partout où nous pouvons aller pour trouver des réponses”, Sharon m’a dit. Ozzy a ajouté: “Nous avons de la chance de pouvoir nous permettre de le faire.”



