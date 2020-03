Sharon Van Etten couvre Lucinda Williams pour l’album-bénéfice de l’Association Alzheimer: Écoutez

L’Alzheimer’s Association a sorti un nouvel album bénéfice intitulé Music Moments. La compilation de 10 titres comprend des reprises de Sharon Van Etten (jouant «If My Love Can’t Kill» de Lucinda Williams), Jason Isbell («Hello in There» de John Prine), Nile Rodgers & CHIC («Hey Jude»), et plus encore . Écoutez ci-dessous et faites défiler les vidéos des artistes discutant de leurs couvertures.

Sharon Van Etten a déclaré qu’elle avait choisi de couvrir Lucinda Williams en hommage à sa mère. De plus, elle a dit qu’elle avait choisi «Si mon amour pouvait tuer», en particulier, parce que Williams avait écrit la chanson pour son père, décédé d’Alzheimer. “Quand les gens entendent cette chanson, j’espère juste qu’ils ne se sentiront pas seuls”, a déclaré Van Etten.

Michael Carson, directeur marketing de l’Alzheimer’s Association, a déclaré dans un communiqué de presse: «L’album Music Moments et les histoires qui se cachent derrière les chansons, ont préparé le terrain pour partager des expériences et alimenter des conversations importantes. En fin de compte, ces conversations sont essentielles pour réduire la stigmatisation liée à la maladie d’Alzheimer et à toutes les autres démences. Nous sommes implacables dans notre quête pour accroître la sensibilisation et faire avancer la cause. »

