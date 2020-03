Shavo Odadjian sur le système de l’incapacité d’A Down à sortir une nouvelle musique: “ Je ne comprends toujours pas ”

Plus tôt ce mois-ci, SYSTEM OF A DOWN bassiste Shavo Odadjian a parlé au “Ya Neva Know” podcast sur les tentatives bloquées du groupe d’enregistrer un suivi de son “Mezmerize” et “Hypnotiser” LPs, qui est sorti en 2005. Le Serj Tankiantenue en tournée a fait des tournées intermittentes depuis la fin de son hiatus en 2011 mais n’a pas encore enregistré de nouvelle musique.

Shavo a dit (voir la vidéo ci-dessous): “Deux mecs ont eu un désaccord, mais nous avons quand même gardé le groupe en marche. Il n’y a aucun problème personnel. Quand nous sortons, nous sommes des frères. Il n’y a pas de combats. C’est la chose la plus étrange le monde. Je ne comprends toujours pas. S’il y avait quatre personnes, il y aurait, comme, un album chaque année et en tournée. Mais c’est cool. Je suppose que tout se passe pour une raison. Donc il y a un peu de différences artistiques et créatives.

“C’est pourquoi je pense que nous avons un tel respect de la part des fans. Nous pourrions nous réunir, faire quelque chose à moitié fou et gagner des millions de dollars, en tournée … mais nous ne le faisons pas, car cela doit être organique”, a-t-il poursuivi. “Nous sommes quatre – si deux d’entre nous ont autant de choses qui se passent… Nous sommes en réalité réels et nous ne voulons rien révéler qui ne soit pas ce que nous pouvons faire, comme, en haut. Nous sommes des humains. Nous nous aimons Nous pouvons nous réunir et faire n’importe quoi, mais si cela ne vient pas directement du cœur, nous ne voulons pas vraiment le sortir, car chaque chanson que vous avez entendue vient du cœur de nous tous – rien de faux et rien Donc, nous ne voulons rien faire de artificiel, c’est pourquoi nous ne l’avons pas sorti. C’est un respect non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos fans. C’est donc là que nous en sommes, et je comprends. “

Selon Odadjian, il regarde aussi SYSTEM OF A DOWNles longues périodes d’inactivité “comme une bénédiction”. Il a expliqué: “Ça me dérangeait depuis longtemps, parce que, comme je l’ai dit, je suis le putain de gars qui, ‘Continuons’, vous savez? Mais ça ne m’aurait pas donné l’occasion de faire 22Rouge [his southern California-based cannabis brand and lifestyle brand], cela ne m’aurait pas donné l’opportunité de réaliser le nouveau projet que je m’apprête à lancer en avril, NORTH KINGSLEY. J’ai une famille. J’ai trois enfants que j’aime être papa [to].

“Il se passe des choses, et vous pouvez le considérer comme un présage ou le considérer comme une bénédiction, et je pense que c’est une bénédiction, mec”, a-t-il dit. “Le fait que nous soyons toujours ensemble et que nous allons faire vibrer ces spectacles ensemble. Nous allons aller en Europe et tuer l’Europe et le reste du monde. Comme je l’ai dit, je suis béni, mon frère. Je ‘ Je ne me plains pas. “

En 2018, guitariste Daron Malakian accusé publiquement Tankian de ne pas vouloir enregistrer, avec Tankian répondre à ces problèmes créatifs et financiers avec Malakian a conduit à l’impasse. Dans un message sur Facebook, Tankian a écrit cela Malakian voulait contrôler SYSTÈMEdu processus créatif, prenez plus d’argent pour l’édition et soyez le seul membre du groupe à parler à la presse.

SYSTEM OF A DOWN fera équipe avec KORN et FOI PLUS pour deux spectacles au stade Banc Of California à Los Angeles, Californie en mai.



