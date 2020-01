Shawn «Clown» de Slipknot, Crahan dit que l’album «Regarde par la fenêtre» de 2008 est «une œuvre d’art très unique»

NŒUD COULANT percussionniste Shawn “Clown” Crahan dit qu’un ensemble de 11 chansons inédites enregistrées par quatre membres du groupe pendant les sessions de son LP de 2008 “Tout espoir est perdu” arrivera à un moment donné au cours de la “Nous ne sommes pas votre genre” cycle de tournée.

Crahan a révélé l’existence de la musique en 2018, disant que lui, le chanteur Corey Taylor, guitariste Jim Root et DJ Sid Wilson écrit et composé les airs les plus psychédéliques dans un studio séparé pendant une impasse dans l’enregistrement de “Tout espoir est perdu”.

Tout en parlant à NME lors du lancement de Londres NŒUD COULANT‘s Number Nine whisky, Crahan a déclaré au sujet des plans pour publier le matériel non publié (voir la vidéo ci-dessous): “‘Regardez à l’extérieur de votre fenêtre’ est une œuvre d’art très unique en soi. C’est donc un peu intemporel, à mon avis. Et donc j’essaie de ne pas trop m’en inquiéter. J’ai l’impression d’avoir attendu si longtemps pour que ça soit juste, et ça ne l’a jamais fait … Comme, nous allions le sortir très tôt dans ce cycle, mais cela a priorité, et ce n’est pas censé être confondu. Ce n’est qu’une pièce du puzzle. Ce n’est pas censé être édulcoré ou commercialisé, vraiment. C’est vraiment un morceau d’imagination qui manque et dont les gens pourraient avoir vraiment besoin. Donc, j’espère sur ce cycle quelque part. C’était prévu pour Noël. J’ai juste arrêté de demander, car je ne veux pas que cela interfère avec ça. Et principalement à cause de ce que c’est. Il a besoin de son propre espace. Et nous passons un bon moment à apprécier cet album, et nous n’avons aucun ego avec ça. Nous n’essayons pas de créer cette entreprise ou quoi que ce soit; c’est vraiment un bel art que nous voulons partager de la bonne manière. Donc ça va être sur ce cycle d’album à un moment donné. Et comme tout ce que nous faisons en ce moment, ça va juste sortir, et les gens ne sauront même pas. Ce sera juste cette chose qui arrivera. Mais j’attends cela avec impatience. Je pense que les gens vont vraiment l’apprécier. “

Une des chansons de “Regardez à l’extérieur de votre fenêtre”, “‘Jusqu’à la mort”, refait surface sur le digipak de “Tout espoir est perdu”, mais les autres n’ont pas encore vu le jour.

L’année dernière, Taylor décrit le matériel sur “Regardez à l’extérieur de votre fenêtre” à SiriusXMc’est “Nation du Tronc” comme “expérimental”, “super vibey” et “super mélodique”. Il a ajouté: “Il y a quelque chose dans ces chansons. Elles sont très solennelles, très énergiques, très artistiques. Pour les gens qui sont habitués à une certaine manière de NŒUD COULANT sonne, cela ne ressemble pas à ça. C’est beaucoup plus une ambiance rock. Honnêtement, c’est beaucoup plus RADIOHEAD vibe, pour être honnête. “

Selon Taylor, la musique enregistrée pour “Regardez à l’extérieur de votre fenêtre” devait à l’origine être libéré simultanément avec le “Tout espoir est perdu” pistes, mais le plan n’a jamais tout à fait abouti.

“Mec, j’ai essayé comme l’enfer de faire en sorte que ces deux mondes se rejoignent – ‘Tout espoir est perdu’ et «Regardez à l’extérieur de votre fenêtre» – au point où je prenais des chansons des deux et je les assemblais, comme l’arrangement, le séquençage, ” Corey Raconté “Nation du Tronc”. “J’avais deux versions différentes de ‘Tout espoir est perdu’ que j’avais mis en place avec des chansons de cela. Et honnêtement, à cause des divisions émotionnelles qui étaient dans le groupe, de la tourmente qui se passait, personne ne voulait essayer de faire en sorte que cela fonctionne. Donc, nous nous sommes retrouvés avec ‘Tout espoir est perdu’ puis cet album inédit, que nous essayons de trouver un moyen de sortir ça depuis très longtemps. “

NŒUD COULANT poursuit sa tournée en soutien à son dernier album, “Nous ne sommes pas votre genre”, qui a été publié en août via Roadrunner.



