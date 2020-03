Shawn Mendes, Ariana Grande Fund Relief COVID-19

Tout au long du mois dernier, la communauté musicale s’est réunie face à la pandémie de coronavirus pour partager des performances impromptues et des messages d’espoir, exhortant les fans du monde entier à s’isoler et à rester en bonne santé. De nombreux artistes qui ont les moyens font également des dons financiers à des fondations caritatives, apportant un soutien indispensable aux installations médicales, aux banques alimentaires, aux soignants et plus encore. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples récents d’actes généreux de musiciens, ainsi que des informations sur des organisations individuelles.

Shawn Mendes a fait don de 175 000 $ à l’Hospital for Sick Children (SickKids) de son Toronto natal afin que les soignants pédiatriques puissent obtenir les fournitures médicales dont ils ont tant besoin. La contribution a été faite via La Fondation Shawn Mendes, qui a été créé en 2019 pour responsabiliser son public et aider à soutenir des causes qui lui tiennent à cœur. Plus tôt cette semaine, Mendes a également annoncé que tous les dons faits à la Fondation Shawn Mendes en mars iront directement à SickKids et à l’Organisation mondiale de la santé.

Aujourd’hui, George Harrison Fondation Material World a lancé «The Inner Light» Challenge, qui encourage les fans de musique du monde entier à partager leur ligne préférée du single des Beatles de 1968, «The Inner Light», ainsi que le hashtag # innerlight2020 sur les réseaux sociaux. Pour chaque publication avec hashtag, la Material World Foundation versera un autre dollar (jusqu’à 100 000 $) aux efforts de secours contre les coronavirus. La fondation a également fait don de 500 000 $ au Fonds de secours MusiCares COVID-19, Save the Children et Medecins Sans Frontieres (Médecins sans frontières), qui fournissent tous des soins indispensables au milieu de la pandémie mondiale.

La semaine dernière, Ariana Grande a annoncé sur son histoire Instagram qu’elle ferait un don à un éventail de fondations caritatives, écrivant: «Mon cœur me fait mal aux petites entreprises, aux particuliers et aux familles touchés par tout cela. Je soutiens les organisations ci-dessous et si vous en êtes capable, vous devriez le faire aussi. » Parmi ceux-ci, le Opportunity Fund, qui offre des secours aux petites entreprises, Give Directly, qui offre des fonds d’urgence aux familles touchées par le virus, Feeding America, qui soutient les banques alimentaires dans les communautés locales, la Croix-Rouge italienne et la réponse de solidarité COVID-19 de l’OMS fonds.

James Taylor et son épouse, Kim Taylor, ont fait don d’un million de dollars au Massachusetts General Hospital de Boston, qui a été inondé de patients aux prises avec le virus. Les fonds soutiendront directement le Fonds d’intervention d’urgence du président de la MGH, créé après le tragique attentat du Marathon de Boston en 2013. Le résident de longue date de MA n’est pas seulement né à la MGH, mais son père, le Dr Isaac Taylor, y a travaillé pendant de nombreuses années. Dans un communiqué, l’artiste a déclaré: «Il ne fait aucun doute que c’est un point de fierté pour les New Englanders de revendiquer le MGH comme leur hôpital – notre hôpital – et cela est particulièrement vrai aujourd’hui avec la menace provenant d’un nouveau virus insidieux» . Il a ajouté: «Kim et moi voulons faire partie de ce combat. Nous avons été tellement inspirés par le courage et le sacrifice des héros des soins de santé dans les tranchées qui travaillent si dur pour nous protéger tous. »

L’association à but non lucratif de Rhianna, la Fondation Clara Lionel, a fait don de cinq millions de dollars à Direct Relief, Partners In Health, Feeding America, l’International Rescue Committee, le Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’OMS et d’autres organisations, pour offrir de l’aide en période de pandémie aux États-Unis, Afrique et Caraïbes. Portant le nom de ses grands-parents, Clara et Lionel Braithwaite, la fondation a été créée pour financer des programmes éducatifs et d’intervention d’urgence dans le monde entier. “Jamais il n’a été plus important ni urgent de protéger et de préparer les communautés marginalisées et mal desservies – celles qui seront les plus durement touchées par cette pandémie”, a déclaré Justine Lucas, directrice exécutive de la Fondation Clara Lionel, dans un communiqué.

Les laboratoires de maquillage végétalien de Lady Gaga, Haus Laboratories, ont fait des dons à la Los Angeles Regional Food Bank et à la Food Bank de New York, deux des villes les plus touchées des États-Unis. “C’est le moment de choisir la compassion plutôt que la peur … Menez avec gentillesse”, a déclaré la société sur Instagram.

OneRepublic et Interscope Records reverseront une partie du produit du streaming de leur nouveau single ‘Meilleurs jours’ jusqu’en septembre 2020 au profit du Fonds de secours MusiCares COVID-19. ‘Better Days’ a été écrit et produit par Ryan Tedder, Brent Kutzle et John Nathaniel et coproduit par Tyler Spry. La chanson, enregistrée la semaine dernière, provient de leur nouvel album, Human.

En plus de participer à Elton John’s «Living Room Concert», Billie Eilish vend également une version PDF numérique de son livre de coloriage, tous les bénéfices étant reversés à l’UNICEF. Les fans peuvent nommer leur propre prix.

Après la sortie de son nouveau single «Dance Again», Selena Gomez, en partenariat avec Bravado, a sorti marchandise spéciale Dance Again qui bénéficiera également au Fonds de secours COVID-19 de MusiCares.

Comme des centaines de festivals, tournées et événements ont été annulés ou reportés, de nombreux membres de la communauté musicale sont sans emploi. Deux géants de l’industrie, Spotify et The Recording Academy, se sont mobilisés pour offrir de l’aide à ceux qui sont en difficulté. Plus tôt ce mois-ci, la Recording Academy et leur fondation caritative affiliée, MusiCares, ont créé le Fonds de secours COVID-19 pour soutenir directement les membres de la communauté musicale qui en ont le plus besoin, tandis que mercredi, Spotify a annoncé son projet Spotify COVID-19 Music Relief.

Non seulement le service de streaming fera des dons d’entreprises à une sélection de causes caritatives bénéficiant à la communauté musicale (y compris le COVID-19 Relief Fund de MusiCares), mais il égalera tous les dons financés par les auditeurs, jusqu’à un total collectif de dix millions de dollars.

