Sheku Kanneh-Mason entre dans l’histoire des palmarès avec l’album britannique «Elgar» dans le top 10

Le violoncelliste britannique primé Sheku Kanneh-Mason est devenu le premier violoncelliste de l’histoire des charts à décrocher une place dans le Top 10 des albums officiels du Royaume-Uni. Cette nouvelle fait de Sheku le premier instrumentiste britannique classique en plus de 30 ans à atteindre le Top 10 après le violoniste Nigel Kennedy a sorti Four Seasons de Vivaldi en 1989.

Le nouvel album de Sheku Kanneh-Mason, Elgar, sorti vendredi dernier, est une nouvelle entrée au n ° 8 du tableau des albums officiels du Royaume-Uni, plaçant «le nouveau violoncelliste préféré du monde» (The Times) aux côtés de Stormzy, Lewis Capaldi et Selena Gomez parmi les dix meilleurs -vendre des disques cette semaine. Elgar – qui comprend le célèbre concerto pour violoncelle du compositeur enregistré avec le London Symphony Orchestra et le chef d’orchestre Sir Simon Rattle – figure également en tête du classement britannique des artistes classiques, donnant à Sheku son deuxième album classique n ° 1. Sheku Kanneh-Mason a été inspiré pour apprendre le violoncelle après avoir entendu l’enregistrement de Jacqueline du Pré du Concerto pour violoncelle d’Elgar quand il était enfant. Son premier album, Inspiration, a culminé au n ° 11 dans le tableau des albums officiels du Royaume-Uni après la performance de Sheku au mariage royal du duc et de la duchesse de Sussex en mai 2018, regardé par près de 2 milliards de personnes dans le monde.

Sheku Kanneh-Mason a été ravi d’apprendre qu’il est devenu le premier violoncelliste à décrocher un Top 10 britannique et a battu son propre record du palmarès. S’exprimant entre les cours à la Royal Academy of Music, où il étudie actuellement, Sheku a déclaré: «Je suis tellement excité que mon album soit dans le Top 10 du tableau des albums officiels du Royaume-Uni – merci Edward Elgar d’avoir écrit une pièce si fantastique de musique! Et merci à Sir Simon Rattle et à tous les autres grands artistes qui figurent également sur l’enregistrement. »

Rebecca Allen, présidente de Decca Records, était ravie de voir Sheku dans les charts aux côtés d’autres jeunes artistes inspirants et a déclaré: «Quelle merveilleuse façon de commencer la nouvelle année, et si largement méritée. Sheku est un modèle fantastique pour les jeunes et il m’inspire chaque jour avec son engagement à encourager les autres à partager son profond amour de la musique. L’équipe Decca a le privilège de travailler avec une telle superstar! »

Sheku Kanneh-Mason, remarquablement âgée de seulement 20 ans, a été nommée membre de l’Empire britannique (MBE) pour des services de musique sur la liste des honneurs du Nouvel An de la Reine. En recevant les nouvelles, Sheku a fait référence à la manière dont ses propres expériences d’éducation musicale ont façonné sa vie professionnelle et a expliqué: «L’amour et le plaisir pour ce grand art sont quelque chose qui devrait être disponible pour tout le monde, indépendamment de son origine. J’ai eu un soutien incroyable des écoles publiques que j’ai fréquentées à Nottingham, où la musique a été promue pour sa valeur dans le développement des capacités d’écoute, du travail d’équipe, de l’expression de soi et du travail acharné. »

L’enseignement de la musique reste un sujet qui tient à cœur à Sheku. En plus d’enregistrer, de jouer et d’étudier, il dirige des ateliers et des masterclasses d’école primaire dans son rôle d’ambassadeur des associations caritatives musicales London Music Masters et Future Talent.

«L’effet Sheku» se répand. Les rapports du jury d’examen de renommée mondiale – le Conseil associé des écoles royales de musique – et de l’Orchestre symphonique des écoles nationales suggèrent que la participation aux frais de scolarité et aux examens de violoncelle a augmenté depuis la victoire de Sheku 2016 BBC Young Musician.

La semaine dernière, le journal i a commenté: “Je ne peux pas penser à un meilleur jeune ambassadeur pour les triomphes de l’enseignement de la musique classique aujourd’hui”. La position sans précédent sur la carte d’aujourd’hui est une preuve supplémentaire de son attrait phénoménal.

Elgar est maintenant disponible et peut être acheté ici.