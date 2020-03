Sheku Kanneh-Mason remporte le prix du meilleur artiste classique aux Global Awards 2020

«Superstar du violoncelle» (Evening Standard) Sheku Kanneh-Mason a remporté le prix du meilleur artiste classique lors des Global Awards 2020 qui se sont déroulés hier soir à Londres. Sheku a obtenu le plus de votes publics pour remporter le prix convoité de l’industrie, suivant les traces d’une liste stellaire de gagnants précédents, dont la violoniste Nicola Benedetti et le ténor d’opéra Andrea Bocelli. Dans son discours d’acceptation, Sheku Kanneh-Mason a déclaré: «Merci beaucoup à tous ceux qui ont voté pour moi dans la catégorie du meilleur artiste classique aux Global Awards de cette année. Votre soutien est grandement apprécié et je suis honoré et ravi de recevoir ce prix. ” Il a également remercié sa famille et ses enseignants pour leur soutien indéfectible.

Les Global Awards

Global, le groupe des médias et du divertissement, a créé les Global Awards pour célébrer les plus grandes stars de la musique, des actualités et du divertissement dans un large éventail de genres. Cet événement prestigieux rassemble les stations de radio préférées du Royaume-Uni, notamment Classic FM, Capital, Heart, Smooth, LBC, Radio X, Capital XTRA et Gold, avec des catégories de prix reflétant leurs artistes, leur musique et leurs programmes.

Sheku Kanneh-Mason

Plus tôt cette année, Sheku Kanneh-Mason est devenu le premier violoncelliste de l’histoire des charts à entrer dans le Top 10 des albums officiels du Royaume-Uni lorsque son nouvel album Elgar est entré au n ° 8. L’album a également dépassé le UK Classical Chart, donnant à Sheku son deuxième n ° classique. 1 album. Elgar présente le célèbre concerto pour violoncelle du compositeur, enregistré aux studios Abbey Road avec le London Symphony Orchestra, dirigé par l’un des héros de longue date de Sheku, Sir Simon Rattle. Sheku Kanneh-Mason a été inspiré pour apprendre le violoncelle après avoir entendu l’enregistrement de Jacqueline du Pré du Concerto pour violoncelle d’Elgar quand il était enfant.

Sheku Kanneh-Mason a également marqué l’histoire des charts avec son premier album primé Classical BRIT Inspiration lorsqu’il est devenu le plus jeune violoncelliste à percer dans le Top 20 UK Official Album Chart. L’album est entré au n ° 18 et a culminé au n ° 11 après sa performance au mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle en mai 2018, qui a été regardé à travers le monde par 2 milliards de personnes. L’inspiration a également atteint le n ° 13 sur le Billboard Album Chart des États-Unis, la première fois qu’un violoncelliste britannique a réalisé cet exploit, n ° 1 sur les classements classiques au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et a été le classique le plus vendu album pour 2018 au Royaume-Uni.

“Le nouveau violoncelliste préféré du monde” – The Times

Sheku Kanneh-Mason a été nommée membre de l’Empire britannique (MBE) pour les services à la musique sur la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An de la Reine. L’offre d’éducation musicale reste un sujet qui lui tient à cœur. En plus d’enregistrer, de jouer et d’étudier, il dirige des ateliers et des masterclasses d’école primaire dans son rôle d’ambassadeur des associations caritatives de musique London Music Masters et Future Talent. Sheku Kanneh-Mason, «le nouveau violoncelliste préféré du monde» (The Times), est actuellement étudiant de premier cycle à la Royal Academy of Music de Londres, où il équilibre les engagements en matière de performances internationales et les études à temps plein.

L’album de Sheku Kanneh-Mason Elgar peut être acheté ici.