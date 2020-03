Sheryl Crow et maman de football confirmées pour un concert bénéfice à Nashville

Jason Isbell, Brandi Carlisle, Soccer Mommy et Sheryl Crow font partie des talents locaux confirmés lors du concert bénéfice «To Nashville, With Love», le 9 mars.

Le concert aura lieu à Marathon Music Works et soutiendra les efforts de secours après la tornade dévastatrice qui a frappé la ville plus tôt cette semaine, tuant au moins 24 personnes et détruisant des bâtiments et des maisons dans Music City.

Margo Price, Dan Auerback des Black Keys, Yola, Ashley McBryde, Katie Pruitt, Brothers Osborne, Aaron Lee Tasjan, Old Crow Medicine Show, Kendell Marvel et Sadler Vaden rejoindront également la scène. Des remarques seront prononcées par la légende locale Mike «Grimey» Grimes, propriétaire du magasin de disques bien-aimé de Grimey, et copropriétaire de la salle sacrée Basement East – qui a été malheureusement détruite par la tornade.

À Nashville, avec amour – un concert de charité qui aura lieu à @MMusicWorks le 9 mars au profit des habitants de Nashville touchés par la tornade de mars 2020. Pour les billets, visitez https://t.co/G6omCr8ESa. #ToNashvilleWithLove #NashvilleStrong pic.twitter.com/kTJ7hVIo8k

– À Nashville, avec amour (@ToNashWithLove) 6 mars 2020

Tous les profits du spectacle à guichet fermé iront directement à la nouvelle fondation To Nashville, With Love, qui, selon leur site Web, a été créée par: «Un groupe de professionnels de l’industrie musicale pour aider à collecter des fonds vitaux après la dévastatrice mars 2020 tornades qui ont frappé le Tennessee moyen. Les fonds récoltés seront répartis entre les organisations aidant aux secours en cas de catastrophe et à la santé mentale après la tragédie. »

Tous les dons au fonds seront administrés par la Community Foundation of Middle Tennessee.

Dans une déclaration sur le site Web de Nashville, With Love, Jason Isbell a écrit: «Amanda [Shires] et je suis fier d’appeler Nashville notre maison, et nous sommes fiers de la capacité de la communauté de Nashville à se réunir en temps de crise. Nous avons de la chance que notre maison et nos proches soient en sécurité, mais nous savons que ce n’est pas le cas pour de nombreux Nashvilliens. Je suis heureux de faire ce que je peux pour aider la ville à se remettre. “

Les dons peuvent être effectués sur le site Web de la fondation. De plus, le concert sera diffusé en direct sur la station de radio locale indépendante Lightning 100 (WRLT 100.1FM).

Pour faire un don à la fondation To Nashville, With Love, visitez leur site Web officiel.