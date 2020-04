Sheryl Crow rend hommage à Bill Withers avec la couverture «Lonely Town, Lonely Street»

Sheryl Crow a sorti une reprise rock-rock de «Lonely Town, Lonely Street» en hommage à la légende de la soul Bill Withers, décédée le 30 mars. La couverture, qui a été enregistrée avant le décès de Withers, présente des voix de Citizen Cope et a été produite par Steve Jordan. La version originale de Withers de la chanson est apparue sur son deuxième album le plus vendu en 1972, Still Bill, qui présentait également l’un de ses tubes les plus emblématiques, “Lean On Me”.

Dans un communiqué de presse touchant, Crow a déclaré: «J’adore Bill Withers. Son décès la semaine dernière a été un coup dur, en plus des défis auxquels nous sommes tous confrontés en essayant de vivre au jour le jour en ce moment. » Elle a ajouté: «Des moments comme ceux-ci nous rappellent ce qui est vraiment important dans la vie – l’amour, la famille, vivre la vie en harmonie les uns avec les autres et avec notre planète. La musique de Bill était à ce sujet, et bien plus encore. En mémoire d’amour, je publie une de mes chansons préférées de Bill Withers que j’ai enregistrées avec Citizen Cope et Steve Jordan il y a quelque temps, «Lonely Town, Lonely Street.» »

L’auteur-compositeur-interprète a ensuite partagé une histoire personnelle sur Withers. “Après avoir fait des disques incroyables, beaux et funky comme ‘Ain’t No Sunshine’, ‘Grandma’s Hands’, ‘Use Me’ et ‘Lean on Me’, Bill s’est lassé de l’industrie de la musique et a arrêté d’enregistrer en 1985. Quand j’ai a eu la chance de le rencontrer, je l’ai supplié de faire de la musique à nouveau et il a répondu: “Je suis un tailleur de pierre maintenant et je suis bon dans ce domaine!” Il m’a dit qu’il était heureux et qu’il ne voulait plus faire de la musique. “

Une icône bien-aimée de la musique soul et R&B, Bill Withers a sorti seulement huit albums studio avant de s’éloigner des projecteurs en 1985, mais il a laissé une marque indélébile sur le monde de la musique et la culture en général, avec des chansons comme ‘Lean On Me’, ‘Use Me’, ‘Ain’t No Sunshine ‘,’ Lovely Day ‘et’ Just The Two Of Us ‘(avec Grover Washington Jr). Withers, décédé de complications cardiaques, avait 81 ans.

Sheryl Crow, quant à elle, a récemment publié ce qu’elle proclame être son dernier studio complet, Threads. L’album en duo acclamé associe Crow à certains des plus grands noms de la musique, notamment Bonnie Raitt, Mavis Staples, Margo Price, Keith Richards et James Taylor.

