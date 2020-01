Shine obtient la première sortie vinyle de Joni Mitchell

Joni Mitchell a annoncé la réédition de son album 2007 Shine via Craft. La toute première sortie en vinyle de l’album est prévue pour le 3 avril. Le disque comprend une version mise à jour de son classique de 1970 “Big Yellow Taxi”, ainsi que “One Week Last Summer”, qui a remporté le prix de la meilleure performance pop instrumentale aux Grammys 2008. C’est le dernier studio que LP Mitchell a sorti.

Mitchell a récemment reçu le prix de l’innovation Les Paul lors de la 35e cérémonie annuelle d’excellence technique et de créativité NAMM à Anaheim, en Californie. En octobre 2019, Mitchell a publié un livre compilant des paroles manuscrites, des poèmes et plus de trente peintures.

