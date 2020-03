Shinedown annonce des dates de «Deep Dive Tour» reprogrammées

SHINEDOWN a annoncé les dates reprogrammées pour son “Deep Dive Tour”, au cours de laquelle le groupe jouera “des faces B, des coupes profondes, ainsi que les singles que vous connaissez et aimez.” Initialement prévu pour avoir lieu en avril et mai, le trek a été reporté en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, et aura désormais lieu cet été.

SHINEDOWN a déclaré dans un communiqué: “Attention SHINEDOWN Nation: Nous savons que ce fut une période intense pour tout le monde et nous espérons que vous êtes tous en sécurité, en bonne santé et que vous vous occupez les uns des autres. La santé et la sécurité de nos fans passent toujours avant tout, et alors que nous étions impatients de vous voir tous à nos prochains spectacles sur le «Deep Dive Tour», le Coronavirus suscite des inquiétudes croissantes et nous devons être vigilants pour respecter les CDC directives sanitaires et mandats des gouvernements locaux, étatiques et fédéraux. Nous devons donc reprogrammer ces émissions.

“La BONNE NOUVELLE est que nous avons de nouvelles dates à partager avec vous aujourd’hui. Tous les billets et packages VIP seront honorés. Apportez votre billet + vos informations d’identification VIP au spectacle. Veuillez contacter le point de vente pour plus d’informations.

“Nous sommes en train de découvrir comment nous pouvons faire notre part. Nous partagerons cela avec vous tous très bientôt. Prenons soin les uns des autres et restons optimistes. Nous passerons à travers ces gens! Nous nous dépasserons … beaucoup d’amour!”

Replanifié “Deep Dive Tour” Rendez-vous:

31 juillet – Le Colisée à Caesars – Windsor, ON



01 août – Soaring Eagle Casino & Resort – Mount Pleasant, MI (avec POP EVIL)



02 août – Fraze Pavilion – Kettering, OH



04 août – PNC Plaza – Bethlehem, PA



06 août – Mississippi Valley Fairgrounds – Davenport, IA



07 août – Hard Rock Hotel & Casino – Sioux City, IA



08 août – Buffalo Chip – Sturgis, SD



12 août – Palms Casino Resort – Las Vegas, NV



14 août – The Warfield – San Francisco, Californie



15 août – Harrah’s Resort – Valley Center, Californie



16 août – The Wiltern – Los Angeles, CA



18 août – The Plaza Theatre Performing Arts Center – El Paso, TX



19 août – Wagner Noel Performing Arts Center – Midland, TX



21 août – Revention Music Center – Houston, TX



22 août – Golden Nugget Hotel & Casino – Lake Charles, LA



24 août – House Of Blues – Dallas, TX



25 août – House Of Blues – Dallas, TX



26 août – ACL Live au Moody Theatre – Austin, TX



28 août – Orpheum Theatre – Memphis, TN



29 août – Hard Rock Hotel & Casino Tulsa – Catoosa, OK



31 août – Palace Theatre – Louisville, KY



01 septembre – Piedmont Hall – Greensboro, Caroline du Nord



04 septembre – Amalie Arena – Tampa, FL (avec HALESTORM, FOZZY)



05 septembre – Central Florida Fair – Orlando, FL (avec HALESTORM, FOZZY, DIRTY HONEY)



Septembre 06 – Johnny Mercer Theatre – Savannah, GA



08 septembre – Auditorium du canton – Columbia, SC



09 septembre – Théâtre Tivoli – Chattanooga, TN



11 septembre – Robinson Center – Little Rock, AR



12 septembre – Hollywood Casino Amphitheatre – Maryland Heights, MO (avec THEORY OF A DEADMAN, PUDDLE OF MUDD)

SHINEDOWN poursuit sa tournée en soutien à son dernier album, “Attention ATTENTION”, sorti en 2018. Le suivi des années 2015 “Menace de survie” marqué SHINEDOWNest le premier long métrage entièrement produit par le bassiste Eric Bass. La sortie de 14 chansons raconte l’histoire d’un personnage qui commence vaincu et surmonte lentement la douleur et les luttes personnelles et devient confiant à la fin.

SHINEDOWNc’est “Se lever” Le single est allé au n ° 1 du hit-parade en décembre 2018 et est passé aux charts contemporains alternatifs et adultes.



