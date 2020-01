Shinedown se classe 16e n ° 1 à Rock Radio avec «Attention Attention»

SHINEDOWN a marqué son seizième single n ° 1 sur le graphique Mediabase Active Rock et son quinzième single n ° 1 sur le graphique Billboard Mainstream Rock Songs avec sa chanson à succès “Attention ATTENTION”. Le groupe a maintenant égalé le record du plus grand nombre de numéros 1 sur ces deux tableaux.

“Attention ATTENTION” est SHINEDOWNest le cinquième numéro 1 consécutif, après “Comment avez-vous aimé” de SHINEDOWNc’est “Menace de survie” album, et “Diable”, “Se lever” et “Monstres”, le tout de leur dernier album studio acclamé par la critique “Attention ATTENTION” (Atlantic Records), qui a touché simultanément le n ° 1 Panneau d’affichagedes albums d’Alternative, Top Rock et Hard Rock, et a fait ses débuts dans le Top 5 du Billboard 200. SHINEDOWN a amassé plus de 2,4 milliards de flux de pistes collectives et accumulé 324 millions de flux mondiaux pour “Attention ATTENTION”.

Chacun de SHINEDOWNLes 26 singles consécutifs ont atteint le Top 5 du palmarès aérien Billboard Mainstream Rock Songs – une réalisation inégalée – et ils détiennent toujours le record du plus grand Top 5 de ce palmarès. “Attention ATTENTION” égalise également le groupe pour le deuxième plus grand Top 10 de ce classement. Aditionellement, “Diable” a été récemment certifié or par le RIAA.

SHINEDOWN a récemment été nominé pour deux iHeart Radio Music Awards, y compris “Rock Song Of The Year” pour le hit rock n ° 1 “Monsters” et “Rock Artist Of The Year”. le iHeart Radio Music Awards diffusera Renard en direct de The Shrine à Los Angeles le 29 mars à 8 / 7c.

SHINEDOWN va lancer son “Shinedown: Deep Dive Tour”, une série intime de dates du printemps 2020 qui verra le groupe plonger dans son vaste catalogue pour effectuer une gamme de coupes profondes et de faces B avec ses plus grands succès. La visite comprendra des arrêts à Memphis, Houston, Austin, des soirées consécutives au House Of Blues à Dallas, San Francisco, Los Angeles dans le lieu légendaire The Wiltern, et plus encore. SHINEDOWN fera également des apparitions en tête d’affiche du festival à 98 Rockfest à Tampa, Anniversaire Earthday à Orlando, et Musikfest à Bethlehem, Pennsylvanie.



