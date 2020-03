Shinedown sort une chanson jamais entendue lors des sessions «Amaryllis», «Atlas Falls»

SHINEDOWN a atteint son coffre-fort pour rendre disponible une chanson jamais entendue appelée “Atlas Falls”. La piste en bénéficiera Soulagement direct, une organisation d’aide humanitaire à but non lucratif qui travaille actuellement à fournir des équipements de protection individuelle et des articles médicaux essentiels, y compris des masques de protection, des gants d’examen et des blouses d’isolement, aux agents de santé américains et internationaux qui répondent au coronavirus (COVID-19). La chanson est maintenant disponible en téléchargement avec l’achat d’un T-shirt spécial. 100% des recettes iront à Soulagement direct, l’un des plus grands fournisseurs de ressources médicales humanitaires au monde dont la mission est d’améliorer la santé et la vie des personnes touchées par la pauvreté ou les situations d’urgence en mobilisant et en fournissant les ressources médicales essentielles nécessaires à leurs soins.

Alors que la réponse mondiale à la pandémie se déroule, “Atlas Falls” offre un message d’optimisme et de foi en l’humanité. S’inspirant du mythe grec du titan Atlas qui porte une sphère céleste sur ses épaules, la chanson est un hymne rassurant que si Atlas tombe, nous nous soutiendrons en période de conflit. SHINEDOWN donne le coup d’envoi avec un don de 20 000 $ à Soulagement direct.

La pandémie de COVID-19 a créé un besoin urgent d’équipement de protection pour les médecins, les infirmières et les autres professionnels de la santé appelés à maintenir des services de santé réguliers et à soigner également ceux qui tombent gravement malades et courent le risque de mourir des effets de la virus. Soulagement direct travaille en surmultipliée pour mettre les équipements de protection entre les mains du plus grand nombre possible d’agents de santé le plus rapidement possible, avec des livraisons d’urgence partant quotidiennement pour les installations médicales à travers les États-Unis.

SHINEDOWN homme de face Brent Smith dit: “J’ai toujours dit et je crois être vrai que la musique peut nous guérir tous. Nous avons besoin de la musique, et les uns des autres, maintenant plus que jamais car nous assistons tous à une pandémie mondiale contrairement à tout ce que nous avons jamais vu depuis de nombreuses générations. Moi-même , Barry, Zach, Eric, et notre SHINEDOWN la famille veut que le monde entier sache que nous sommes ensemble, et nous devons tous faire notre part et continuer à encourager l’amour, le respect et la prise en charge les uns des autres. Il est maintenant temps de mettre nos différences de côté afin que nous puissions vraiment nous élever les uns les autres. Nous avons établi un partenariat avec une organisation incroyable Soulagement direct qui font un travail important à l’échelle mondiale pour aider la communauté médicale à recevoir les ressources dont ils ont besoin pour sauver des vies.

“Il y a des années, lors de l’écriture et de l’enregistrement du ‘Amaryllis’ album, il y avait une chanson qui comptait beaucoup pour moi et le groupe intitulé «Atlas Falls». Bien que la chanson n’ait pas fait l’album, j’ai toujours senti qu’un jour le monde l’entendrait … Il n’a jamais été aussi clair pour moi qu’aujourd’hui que le moment est venu «Atlas Falls» arriver.”

En raison de CDC et conformément aux mandats des gouvernements locaux, étatiques et fédéraux concernant COVID-19, SHINEDOWNc’est “Deep Dive Tour”, initialement prévu pour avril et mai, a été reprogrammé pour août et septembre. Tous les billets seront honorés pour ces spectacles. L’intime “Deep Dive Tour” verra SHINEDOWN plonger dans son vaste catalogue pour effectuer une gamme de coupes profondes et de faces B, dont certaines n’ont jamais été jouées en direct auparavant, avec leurs plus grands succès.

Crédit photo: Sanjay Parikh



Nous avons plus que jamais besoin de musique et les uns des autres! Téléchargez notre chanson «Atlas Falls» jamais entendue avec l’achat d’un t-shirt spécial. 100% des recettes iront à @Direct Relief, une organisation fournissant des équipements aux médecins et infirmières en première ligne: https://t.co/IwK3juL3KN pic.twitter.com/hFy5Fsd2V9

– SHINEDOWN (@Shinedown) 23 mars 2020



Mots clés:

shinedown

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).