‘Shinin’ On ‘: l’album à succès tridimensionnel de Grand Funk

Le dernier triomphe d’une incroyable série de succès d’albums pour Grand Funk Railroad a atterri sur les best-sellers américains le 30 mars 1974. Le bien nommé Shinin ’On est devenu leur dixième album des charts américains, et a rapidement été le septième de leurs huit derniers à se classer parmi les dix premiers.

Dans une démarche bien en avance sur son temps, le nouvel album comportait une pochette 3D qui nécessitait des lunettes spéciales pour être visualisée correctement (“le premier album rock’n’roll 3D!”, Comme le disent les publicités). Il a été produit, comme son prédécesseur Platinum, We’s An American Band, par Todd Rundgren. L’artiste vénéré et l’autorité du studio ont également ajouté des voix d’accompagnement et de la guitare.

Shinin ’On était alimenté par un seul qui a continué au n ° 1, alors que Grand Funk Railroad a secoué le vieux hit pop de Little Eva écrit par Gerry Goffin et Carole King, “The Loco-motion”. avec le guitariste Mark Farner en écrivant deux («To Get Back In», «Little Johnny Hooker») et en co-écrivant quatre autres avec ses camarades de groupe. Le batteur Don Brewer et le claviériste Craig Frost ont contribué deux autres ensemble.

En mai, Shinin ’On passait deux semaines non consécutives au n ° 5 du palmarès des albums Billboard, au moment où‘ The Loco-motion ’atteignait le sommet des singles. Au moment de la sortie du LP, le groupe était déjà en tournée américaine. Il est rapidement devenu leur dixième à remporter l’or d’affilée, dans un total de six médailles d’or, quatre de platine et deux LP double platine.

Le succès européen du groupe sur disque était quelque peu limité, certainement par rapport à leur statut de superstar chez eux dans la première moitié des années 1970. Mais ils ont trouvé un accueil chaleureux en Norvège, où Phoenix de 1972 avait atteint le n ° 20 et le groupe américain n ° 12. Le nouvel ensemble les a surpassés tous les deux avec un pic n ° 10. «The Loco-motion», quant à lui, a réitéré son succès n ° 1 au Canada et est également devenu l’un des dix meilleurs single en Allemagne et en Australie.

