“Short Stories”: Jon et Vangelis forment une paire progressive

Deux hommes ayant une formation en musique progressive, l’un d’entre eux un chanteur principal distinctif et l’autre un éminent multi-instrumentiste, étaient ensemble dans les classements des albums britanniques pour la première fois dans les premières semaines des années 1980. Jon Anderson de Oui et Vangelis Papathanassiou, connu sur le disque sous le nom de Jon & Vangelis, a ajouté l’album à succès Short Stories au single de celui-ci qui grimpait déjà sur les best-sellers, «I Hear You Now».

De loin, il peut sembler un jumelage improbable entre le chanteur d’Accrington dans le Lancashire et le claviériste de la ville portuaire grecque de Volos. Mais ils avaient déjà travaillé ensemble auparavant, en 1975, quand Anderson a fourni des voix sur le morceau «So Long Ago So Clear» de l’album Heaven and Hell de Vangelis. En fait, ils auraient pu être des camarades de groupe, car Vangelis a auditionné pour remplacer Rick Wakeman en Oui, mais perdu contre Patrick Moraz.

Ils se sont réunis pour les enregistrements initiaux sur Short Stories au début de 1979, avec Vangelis dans la chaise de production. “ I Hear You Now ”, le single solo discret mais attrayant, a fait ses débuts dans les charts au cours de la première semaine de la nouvelle décennie de 1980, et sur le graphique du 26 janvier, il a grimpé de 25-17 sur le chemin du n ° 8. Cette semaine-là, l’album a fait ses débuts au n ° 31, atteignant un sommet gratifiant n ° 4 et atteignant un n ° 125 tout à fait plus modeste en Amérique.

Short Stories était entièrement l’œuvre du duo, à part les guitares acoustiques de Raphael Preston. La collaboration était si harmonieuse que Jon et Vangelis l’ont bientôt refait, réapparaissant avec The Friends Of Mr. Cairo de 1981. Deux ans plus tard, ils étaient de nouveau ensemble pour Private Collection, qui comprenait le single «He Is Sailing», et 1991 a apporté la sortie de leur couple Page of Life, enregistré en 1986.

