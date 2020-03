Shvpes Feat. Le fils de Bruce Dickinson, Griffin: Clip vidéo «Lion’s Den»

SHVPES, le groupe de rock britannique dirigé par Griffin Dickinson – le fils de IRON MAIDENc’est Bruce Dickinson – a sorti un clip pour sa nouvelle chanson “Lion’s Den”.

En parlant de la piste, Griffon a déclaré: “Je pense que beaucoup d’entre nous peuvent se retrouver dans des environnements toxiques que nous apprenons finalement à appeler à la maison. Il est facile de se sentir à l’aise dans un mauvais endroit tout en étant très difficile de faire le choix de quitter ces mauvais endroits lorsque la menace de la unknown est tellement intimidant. Cette chanson parle de prendre votre vie en main, de connaître votre valeur et de prendre des décisions qui changent la vie qui sont terrifiantes mais libératrices dans une égale mesure. “

SHVPESdernier album, “Plus grand que”, a été publié en novembre 2018 via Chercher et détruire/Spinefarm Records.

Le cinq pièces basé à Birmingham est complété par un guitariste / chanteur Ryan Hamilton, guitariste Youssef Ashraf, bassiste Grant Leo Knight et batteur Harry Jennings.

Dans une interview de 2018 avec Diffus, Griffon on lui a demandé s’il avait jamais ressenti une quelconque pression étant la chanson d’un musicien à succès. Il a répondu: “Pas du tout. Nous sommes deux personnes très différentes. Ses fans n’aimeraient pas ma merde. Mes fans n’aimeraient probablement pas sa merde. Nous sommes deux personnes très différentes.”

Cette même année, Griffon Raconté La liste A qu’il n’est pas intéressé à répondre aux questions sur son célèbre père.

“Chaque interview, en particulier pour ce record[[‘Plus grand que’], de la presse internationale vient d’être criblé de questions, mais je pense que c’est généralement un peu une vente facile pour les journalistes paresseux qui essaient simplement de tirer quelque chose de vous que les gens cliquent en ligne “, a-t-il dit.” Je ‘ai été vraiment criblé avec eux, en particulier de la presse européenne, au point qu’il y a presque plus de questions à ce sujet, qu’à propos de[[SHVPES]. Si les journalistes ne se concentrent pas sur la musique, ils ne sont probablement pas intéressés par le groupe en premier lieu. Cela ne va probablement pas avoir une place de choix de toute façon, donc je n’ai pas de peau sur le dos pour abattre les gens qui essaient de me faire sortir cette histoire. ”



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).