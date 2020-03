Sick Of It All Frontman’s Flu Forces reporte sa tournée en Amérique du Sud

Légendes Hardcore de New York J’EN AI MARRE DE TOUT ont reporté leur tournée annoncée au Mexique et en Amérique du Sud. Le trek de 10 dates devait débuter le 10 mars au Circo Volador à Mexico et inclure des spectacles supplémentaires au Costa Rica, en Argentine, au Pérou, en Colombie, au Chili et au Brésil.

J’EN AI MARRE DE TOUT a annoncé la nouvelle du report dans un article publié sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Le groupe a écrit: “C’est avec un profond regret que nous devons annoncer le report de notre tournée en Amérique latine. Il y a deux jours Lou [[Koller, voix]est descendu avec la grippe. Il a été dit [not] voler en raison du potentiel de propagation. Nous travaillons à replanifier les dates dès que possible. Nous sommes vraiment désolés.”

J’EN AI MARRE DE TOUTle douzième album studio, “Réveillez le dragon endormi!”, a été publié en novembre 2018 via Century Media. Le suivi des années 2014 “Le dernier acte de défi” a été produit par Jerry Farley (CHAQUE FOIS QUE JE MOURS, CHASSEUR DE DÉMON) sur une période de deux semaines et demie à Nova Studios à Staten Island, New York et a été mélangé et maîtrisé par Tue Madsen (MESHUGGAH, LES HANTÉS, MADBALL). L’œuvre de couverture a été créée par Ernie Parada.

“Réveillez le dragon endormi!” présente des apparitions d’invités par S’ÉLEVER CONTRE chanteur / guitariste Tim McIlrath et MUSIQUE D’EAU CHAUDE chanteur Chuck Ragan.



