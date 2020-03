Siddhartha et Sabino diffuseront des concerts ce week-end!

Que ceux qui manquent plus que jamais aient le sentiment que seule la musique live produit. Et est-ce face à cette pandémie de coronavirus (COVID-19), qui a paralysé – et affecté – le monde entier, a également pris le secteur du divertissement par un lien, car dans de nombreux pays, les concerts et les événements massifs ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Et oui, tout doit revenir à la normale à un moment donné, mais il est intéressant de voir comment cette vague de musique live et de concerts pourrait muter – ou évoluer. Vivrons-nous dans une nouvelle étape où le streaming prévaut? Et c’est que beaucoup de nos groupes et artistes préférés ont tiré au sort en donnant des concerts en ligne afin que nous puissions profiter de leur musique mais sans quitter la maison.

Nous avons déjà vu le cas de Chris Martin, Jamie Cullum, Sofi Tukker, Diplo, et bien d’autres qui partagent leur musique depuis leurs tranchées; Mais non seulement les artistes recherchent des solutions, mais certaines marques cherchent également à atténuer un peu la tension pour la situation actuelle et à proposer une soupape d’échappement pour tout le monde.

Par exemple, Tecate, qui, afin d’encourager et de maintenir les réglementations de prévention sanitaire et sanitaire contre les coronavirus, proposera une série de transmissions de bande via FB Live de votre compte. Ces concerts en ligne s’appellent #MusicaEntreBrothers et vous pouvez les voir le week-end à partir de cela (27 mars).

Et quels concerts y aura-t-il ce week-end?

L’offre sera assez variée, car il y aura de la musique pour les plus populeux, même pour les amateurs de hip hop et d’alternatives. Maintenant un peu de tout.

Vendredi 27 mars, Reik sera en charge de l’ouverture de ces émissions à 20h, suivi de Sabino, qui fera de même le samedi 28 mars à 20h également. Et le dimanche, il n’y aura pas un, mais deux concerts pour que vous puissiez profiter de chez vous, car le 29 mars, vous pouvez voir Siddhartha à 19h, et à Le service à 20h.

Ici Vous pouvez voir les concerts pour ne rien manquer.