Silvana Estrada et Guitarricadelafuente nous apportent le doux “Guantanamera”

2020 nous apporte non seulement le retour de la grande musique, mais aussi des projets qui ont tout pour atteindre ce statut. De toutes ces propositions qui viennent avec tout pour le casser cette année il y a une jolie jeune femme qui est sur la scène indépendante depuis un moment, coupant la pierre pour se faire entendre, on parle Silvana Estrada.

Le compositeur de Veracruz a clôturé la décennie en conquérant des scénarios tels que le théâtre de la ville d’Esperanza Iris et le centre culturel Roberto Cantoral et il semble que les défis continueront d’arriver. D’abord parce qu’il fera ses débuts au festival Vive Latino, partageant une affiche avec de grands artistes nationaux et de différentes parties du monde, mais il sortira également son premier album intitulé Flétri. Et maintenant Cela nous donne un avant-goût de ce que nous pouvions entendre dans ce disque avec une chanson nostalgique appelée “Guantanamera”.

Cette chanson a été initialement composée par le chanteur-compositeur espagnol Guitarricadelafuente, l’un des plus populaires de leurs concerts, et grâce à la forte amitié qui s’est nouée durant l’aventure de Silvana par le vieux continent, ils ont décidé de le réenregistrer ensemble. C’est une ballade plutôt sincère et mélancolique dans laquelle les voix des deux chantent une lettre dans laquelle l’amour et les expériences de la jeunesse sont une partie essentielle.

Silvana Estrada et Guitarricadelafuente démontrent de manière excellente que les talents mexicains et espagnols se complètent parfaitement. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également sorti une vidéo qui a sans aucun doute frappé le sentiment de la chanson, car elle était enregistré dans les rues de Madrid et on les voit jouer “Guantanamera” sans aucune production Extra, rien de plus qu’une guitare acoustique et ses voix.

Sans aucun doute, nous ne pouvons pas perdre de vue cette femme, car elle avait déjà gagné le respect et l’admiration de nombreux musiciens de notre continent et donnera sûrement de quoi parler à sa musique. Nous ferions mieux de ne pas leur en dire plus, écoutez ci-dessous la grande collaboration entre Silvana Estrada et Guitarricadelafuente: