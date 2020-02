Silverstein publie un clip pour “Bad Habits”

Cette année SILVERSTEIN célèbre son 20e anniversaire, un jalon rare pour n’importe quel groupe mais encore plus impressionnant pour un groupe qui a été aussi constamment actif, influent et agréable pour la foule que les légendes post-hardcore basées en Ontario. Le groupe célèbre toute l’année avec un calendrier de tournées chargé et la sortie de son neuvième album studio, “Un bel endroit pour se noyer”, attendu le 6 mars UNFD. C’est un album qui résume parfaitement le meilleur de SILVERSTEIN tout en poussant leur son vers un nouveau territoire audacieux.

Aujourd’hui, le groupe partage l’ouverture de l’ampoule du disque “Mauvaises habitudes” qui met en évidence SILVERSTEINle mélange signature d’agression et de mélodie avec un solo de guitare époustouflant de INTERVALLES” Aaron Marshall.

Chanteur Shane Told a déclaré: “Quand nous avons fini de rassembler ‘Mauvaises habitudes’, Je savais que ça allait être un favori des fans. Cette chanson est bourrée d’action et tout simplement amusante. C’est une montée d’adrénaline et puis Aaron de INTERVALLES vient en déchiquetage et le met juste au-dessus. “

Ajoutée SILVERSTEIN guitariste Paul Marc Rousseau: “Ce record traite en grande partie du sentiment de défaite qui peut résulter de la tentative de vaincre vos démons, mais ‘Mauvaises habitudes’ met ça à l’envers. C’est résigné plutôt qu’aspirant. «Bad Habits» est un banger qui se déroule dans ce ruban de lumière du jour entre reconnaissance et regret. Après action, mais avant réaction. Pendant ces trois minutes, nous embrassons le diable sur notre épaule collective. “

Marshallcontribution de “Mauvaises habitudes” est l’une des nombreuses fonctionnalités invité sur “Un bel endroit pour se noyer”. SILVERSTEIN peuvent être de fiers porteurs de flambeaux des scènes emo et post-hardcore mais des apparitions d’artistes aussi variés que SOUS SERMENTc’est Aaron Gillespie, BEARTOOTHc’est Caleb Shomo, PLAN SIMPLEc’est Pierre Bouvieret peut-être le plus surprenant, la bande de feu hip-hop Princesse Nokia, sont révélateurs de la portée considérable du groupe et de leur capacité à toucher les auditeurs dans tous les mondes de la musique. “Un bel endroit pour se noyer” capture cet appel dans sa gamme dynamique de sons et de styles, tous rendus cohérents par les performances du chanteur Shane Told, guitaristes Paul Marc Rousseau et Josh Bradford, bassiste Billy Hamiltonet batteur Paul Koehler. SILVERSTEIN se sont également poussés au niveau lyrique, explorant la contrainte mentale qui semble inextricable face aux défis personnels et sociétaux de la vie moderne, se concentrant souvent sur des perspectives externes et même des éléments politiques sans perdre l’intimité de marque du groupe. “Un bel endroit pour se noyer” est sûr de plaire aux anciens fans et aux nouveaux, prouvant exactement pourquoi SILVERSTEIN rester une voix essentielle et puissante dans le punk rock et au-delà.

“Un bel endroit pour se noyer” liste des pistes:

01. Mauvaises habitudes (feat. Intervalles)



02. Burn It Down (feat. Caleb Shomo)



03. Où es-tu



04. Infini (feat. Aaron Gillespie)



05. Se métamorphoser



06. Tout sur moi



07. La démence (feat. Princesse Nokia)



08. Dis oui



09. Arrêtez



dix. 14 septembre



11. Descendre



12. Prenez ce que vous donnez (feat. Pierre Bouvier)

SILVERSTEIN sera fortement tournée tout au long de 2020 avec de nombreuses dates en Europe, en Amérique du Nord et plus encore. Honorant l’intégralité de son catalogue en live, le groupe interprétera trois sets à chaque spectacle: leur long métrage 2005, “Découvrir le front de mer”, dans son intégralité, une section acoustique dépouillée et un lot de carrière de fans favoris.

Crédit photo: Wyatt Clough



