Silverthorne Feat. Ex-batteur de Whitesnake / étranger Brian Tichy: sortie de la vidéo “ Movin ”

SILVERTHORNEle clip de la chanson “Movin ‘” peut être vu ci-dessous. Le morceau est extrait du premier EP du groupe, “Déchirez le ciel grand ouvert”, qui a été publié le 21 février via Golden Robot Records.

SILVERTHORNE se sont réunis lorsque le chanteur / guitariste Épaule de Pete (WINTERVILLE, L’UNION) et batteur Brian Tichy (ÉTRANGER, SERPENT BLANC, BILLY IDOL) a finalement décidé de collaborer ensemble sur quelques chansons. S’étant rencontrés au fil des ans sur divers projets et tournées, les deux savaient que, si l’occasion leur était donnée, ils pourraient trouver quelque chose de spécial entre eux. Le résultat est un ensemble de chansons rock passionnantes, émouvantes et terreuses qui porte son chapeau aux groupes de rock classiques d’antan tout en regardant résolument vers l’avenir. Après avoir rédigé Tichy‘s bud, bassiste basé à Los Angeles Daniel Spree, le trio était complet. En entendant la musique, Golden Robot Records président et fondateur Mark Alexander-Erber a réagi instantanément et a offert au groupe un contrat d’enregistrement.

SILVERTHORNE dit de son son: “Vous pouvez entendre des éléments qui ne sont pas différents d’être à un LED ZEPPELIN concert avec CRÈME et GRATUIT ouverture, tout SOUNDGARDEN et QOTSA pendre au bar. “

“Déchirez le ciel grand ouvert” Liste des titres EP:

01. Déchirez le ciel grand ouvert



02. Roll Me Back Again



03. Black River Rising



04. Movin ‘



05. Hanté par l’aube



