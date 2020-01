Simple Minds annonce le coffret édition des «années de combat de rue»

Le 6 mars, UMC sortira une édition multi-disques de l’album de Simple Minds de 1989, Street Fighting Years. Produit par Trevor Horn (et Stephen Lipson), Street Fighting Years a été le quatrième album numéro un du groupe au Royaume-Uni et a présenté leur premier single britannique numéro un, «Belfast Child».

Un album artistiquement ambitieux et élégant, il est arrivé à une époque de changements de personnel. Il a vu le groupe réduit à un trio de Jim Kerr, Charlie Burchill et Mick MacNeil avec des musiciens de session jouant de la basse et la plupart des rôles de batterie (notamment Manu Katché du groupe de Peter Gabriel et ancien batteur de police, Stewart Copeland).

Enregistré en Écosse entre 1988 et 1989, il s’agissait également d’une rupture stylistique par rapport au son de l’album précédent de Simple Minds, Once Upon A Time. Après 10 ans d’enregistrement et de sortie de musique, le groupe avait appris leur métier, devenant des musiciens et des auteurs-compositeurs qualifiés. Cela a abouti à un album avec un sens du drame et de la qualité cinématographique.

Ayant récemment atteint l’âge de 30 ans et à la fin d’une décennie incroyablement conflictuelle dans la politique britannique – sans parler des tensions mondiales – une maturité tournée vers l’extérieur est apparue dans l’écriture lyrique du chanteur Jim Kerr, qui l’a trouvé confronté à des thèmes majeurs de l’époque.

«J’avais 30 ans et je voulais écrire sur Belfast… .Apartheid et moi voulions écrire sur les politiques de Margret Thatcher. Je suis content de vouloir le faire », déclare Jim Kerr, le leader de Simple Minds.

Cela est démontré sur des chansons qui abordent des sujets tels que l’apartheid (“ Mandela Day ” et une reprise de “ Biko ” de Peter Gabriel), les troubles en cours en Irlande du Nord (“ Belfast Child ”), le crime au couteau (“ Street Fighting Years ” ‘- une parole très personnelle sur la perte d’un ami proche de la famille Kerr), ainsi que le Poll Tax, le mur de Berlin et les sous-marins nucléaires au large des côtes écossaises.

Musicalement, où Once Upon A Time était influencé par la soul et le gospel américains, Street Fighting Years était un album beaucoup plus atmosphérique, incorporant de nombreux styles, y compris des influences celtiques et folk. C’est Trevor Horn qui a reconnu la qualité folk du groupe, en particulier dans la voix de Kerr, et les a encouragés à explorer de nouveaux territoires.

Nulle part cela n’est plus illustré que sur «Belfast Child». Sorti trois mois avant l’album sur le EP «Ballad of the Streets», «Belfast Child» était basé sur la chanson folk irlandaise «She Moved Through The Fair». Kerr a entendu la mélodie de cette chanson quelques jours après l’horrible bombardement d’Enniskillen et a écrit une chanson essayant de se rapporter aux habitants d’Irlande du Nord et à ceux qui avaient perdu des êtres chers. La chanson a reçu des éloges pour aborder un sujet aussi douloureux et émotif, y compris de la part de Q Magazine (qui a également décerné cinq étoiles à l’album).

Les chansons tout aussi contemplatives de l’album incluent ‘Soul Crying Out’ (sur le gouvernement de Margaret Thatcher) et ‘Let It All Come Down’. À l’inverse, bien qu’il s’agisse en grande partie d’un album hautement méditatif et réfléchissant, Street Fighting Years propose également des numéros plus stridentes et plus rythmés, tels que «Take a Step Back», «Wall of Love» et «Kick It In». Des chansons qui mettent en valeur les talents de guitariste de Charlie Burchill.

Street Fighting Years sera publié dans plusieurs formats qui sont tous entièrement approuvés par le groupe. L’album a été remastérisé dans les studios d’Abbey Road par Andrew Walters et contient l’album ainsi qu’un disque bonus de faces B, des montages et 12 remixes et un spectacle de Vérone de 1989 encore inédit en 1989.

Le livret a été conçu par le contributeur de longue date Stuart Crouch et contient des notes de pochette de Daryl Easlea qui a interviewé le groupe et le producteur Trevor Horn longuement pour l’ensemble. Ils fournissent un aperçu fantastique de la façon dont l’album a été enregistré et produit.

Street Fighting Years sortira le 6 mars. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des pistes et achetez-la ici.

DISQUE UN: Street Fighting Years:

«Années de combat de rue»

«Soul Crying Out»

«Mur d’amour»

“C’est votre terre”

‘Prendre du recul’

“Kick It In”

«Laissez tout tomber»

«Mandela Day»

«Enfant de Belfast»

«Biko»

«Quand les esprits montent»

DISQUE DEUX: Éditions, faces B et remixes:

«Belfast Child» – Modifier

«Mandela Day» – Modifier.

«C’est votre terre» – Modifier

«Saturday Girl» – Côté B

«Année du dragon» – face B

«This Is Your Land» – Version DJ

‘Kick It In’ – Modifier

«Waterfront» – «89 Remix

«Big Sleep» – Live

«Kick It In» – Mix non autorisé

«Sign O» The Times »- Modifier

«Laissez tout tomber» – Modifier

«Sign O» The Times »- face B

Face B «Jérusalem»

«Sign O» The Times »- C. J. Mackintosh Remix

DISQUE TROIS: Vérone

«Thème des grandes villes» 90 »

«Quand les esprits montent»

«Années de combat de rue»

«Mandela Day»

“C’est votre terre”

«Soul Crying Out»

«Waterfront»

«Ghost Dancing»

«Livre des choses brillantes»

“Ne vous oubliez pas (oubliez-moi)”

DISQUE QUATRE: Vérone

«Mélodie gaélique»

“Kick It In”

«Laissez tout tomber»

«Enfant de Belfast»

«Sun City»

«Biko»

«Sanctifiez-vous»

«Est à Pâques»

‘En vie et en pleine forme’