Sirius Xm lance de nouvelles chaînes de Guns N ‘Roses, Led Zeppelin et Metallica

SiriusXM a collaboré avec des artistes renommés et emblématiques et leurs représentants pour créer des expériences audio personnalisées pour les auditeurs du monde entier. La collection de chaînes musicales exclusives lancée le vendredi 1er mai – et en collaboration avec SiriusXMLa période de diffusion gratuite de Stream jusqu’en mai – est dédiée aux mégastars David Bowie, EAGLES, FLEETWOOD MAC, Détroit de George, GUNS N ‘ROSES, LED ZEPPELIN, METALLICA, Prince et LES PIERRES QUI ROULENT.

Pour vous assurer que le plus de personnes possible puissent entendre ces expériences audio spéciales, SiriusXM étend son offre Stream Free sans précédent jusqu’au 31 mai. Stream Free offre un accès gratuit et facile à SiriusXMla gamme complète de contenu Premier Streaming à tout auditeur en Amérique du Nord sur le SiriusXM app.

“C’est comme attraper la foudre dans une bouteille pour SiriusXM de pouvoir offrir des chaînes autorisées de ces artistes emblématiques, non seulement à nos abonnés, mais à un moment où notre application est gratuite pour tout le monde “, a déclaré Scott Greenstein, président et directeur du contenu de SiriusXM. “Ces chaînes, combinées à notre ensemble déjà incroyable de chaînes dédiées aux artistes, SiriusXM la destination audio ultime pour rapprocher les fans des artistes qu’ils aiment et à un moment où les gens peuvent utiliser de la bonne musique. “

Radio Guns N ‘Roses mettra en vedette la musique de toute la carrière emblématique du groupe, y compris leur monumentale 1987 “Appetit pour la destruction” album, morceaux live et raretés. La chaîne musicale à diffusion limitée comprendra également de la musique d’artistes qui ont influencé GUNS N ‘ROSES ainsi que ceux qui ont tourné avec le groupe. De plus, les auditeurs entendront GUNS N ‘ROSES«exclusif SiriusXM concert de l’Apollo Theatre de juillet 2017. Radio Guns N ‘Roses sera disponible sur le SiriusXM application dans la catégorie Rock.

Led Zeppelin Radio présentera chaque chanson du catalogue de musique du groupe emblématique, qui comprend certains des albums les plus révolutionnaires de l’histoire du rock. La chaîne offrira aux fans un accès exclusif aux sons et aux idées de jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones, ainsi que les chansons qui ont fait LED ZEPPELIN légendes du rock. En plus de leurs chansons épiques, les auditeurs entendront les premiers mixes rugueux, les versions alternatives, les remasters et les performances importantes capturés en direct. Led Zeppelin Radio sera disponible sur le SiriusXM application dans la catégorie Rock.

Metallica obligatoire présentera les plus grandes chansons, raretés et enregistrements de concerts du groupe tout au long de la carrière emblématique du groupe, ainsi que les commentaires de chaque membre du groupe. La chaîne embarquera sur un “virtuel de 30 dates” METALLICA tournée “, qui diffusera un concert quotidien du groupe en tournée dans le monde entier, y compris l’exclusivité du groupe SiriusXM concert de 2013 à l’Apollo Theatre de New York et leur concert de 2016 au Webster Hall de New York. Une session DJ exclusive à domicile, “Bienvenue à la maison”, de Lars Ulrich sera également présenté. Le groupe prendra le relais SiriusXMc’est Métal liquide chaque lundi de mai pour “Metallica Mondays”. Metallica obligatoire sera disponible sur le SiriusXM application dans la catégorie Rock.

Toute personne qui n’est pas déjà SiriusXM l’abonné peut télécharger le SiriusXM ou accédez à SiriusXM.com/streamfree et commencez à écouter gratuitement, sans carte de crédit ni engagement requis. le SiriusXM L’application est disponible sur les téléphones mobiles, les tablettes et les ordinateurs, ainsi que sur une grande variété d’appareils connectés à la maison, y compris les téléviseurs intelligents, les appareils avec Amazon Alexa ou l’assistant Google, Apple TV, PlayStation, Roku, les haut-parleurs Sonos et plus encore. le SiriusXM l’application propose également des fonctionnalités supplémentaires telles que SiriusXM vidéo, stations personnalisées Powered by Pandora que les auditeurs peuvent organiser eux-mêmes, et une bibliothèque à la demande avec plus de 10 000 heures de spectacles archivés, des performances musicales exclusives, des interviews et des documentaires audio.

Pour plus d’informations sur ces nouvelles chaînes musicales dédiées aux artistes emblématiques, rendez-vous sur siriusxm.com/new-channels.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).