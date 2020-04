SiriusXM offre un streaming gratuit dans un contexte de distanciation sociale

SiriusXM a annoncé qu’il rendrait sa programmation de radio par abonnement gratuite jusqu’au 15 mai. Howard Stern a partagé la nouvelle dans une émission jeudi soir de son talk-show éponyme de longue date. Aucune carte de crédit n’est requise pour accéder à la programmation musicale, sportive et vocale de la plateforme, bien qu’elle soit limitée aux téléphones et aux appareils à domicile. En savoir plus sur ce qui est disponible ici.

Le déménagement de SiriusXM est l’une des nombreuses entreprises proposant des remises et d’autres incitations pour réduire le temps passé seul pendant la pandémie de COVID-19. Apple propose un essai gratuit de 90 jours de son logiciel audio Logic Pro X, tandis que Moog et Korg ont tous deux rendu leurs applications de synthé mobile disponibles gratuitement. Pour en savoir plus sur les efforts et les ressources de COVID-19, cliquez ici.