SiriusXM offre une expérience Virtual Ultra Music Festival

Les fans d’EDM, attristés par l’annulation d’Ultra Music Festival, auront désormais la possibilité de s’adonner à leurs DJ préférés dans le confort de leur foyer, grâce au Ultra Virtual Audio Festival de SiriusXM.

La chaîne à diffusion limitée présentera des sets de DJ exclusifs en direct d’artistes qui devaient initialement se produire lors de l’un des plus grands événements d’EDM, notamment Afrojack, Gryffin, Armin van Buuren, Major Lazer et bien d’autres. La chaîne sera disponible du vendredi 20 mars à 17 h 00 HAE au lundi 23 mars sur la chaîne 52 de SiriusXM.

SiriusXM, qui a diffusé en direct du festival de musique électronique au cours des 15 dernières années, jouera également des sets d’artistes comme The Chainsmokers, Marshmello avec l’invité spécial Roddy Ricch et Zedd, tous capturés lors des précédents Ultra Music Festivals.

À partir du 3/20, UMF Radio (Ch. 52) diffusera le festival audio ultra virtuel de SiriusXM avec des sets de DJ exclusifs d’artistes qui devaient à l’origine se produire à @ultra, notamment @Afrojack, @arminvanbuuren, et plus encore. Détails: https://t.co/2YAeRnfkgn pic.twitter.com/xakYcDLpjc

– SiriusXM (@SIRIUSXM) 16 mars 2020

Dans un communiqué de presse publié plus tôt dans la journée, le président et chef de la direction du contenu de SiriusXM, Scott Greenstein, a déclaré: «Avec le report d’événements bien-aimés, les changements nécessaires dans la vie quotidienne des gens et le besoin de distanciation sociale, nous savons que nos auditeurs recherchent un sens de la communauté plus que jamais. Pour encourager cela, nous sommes heureux de travailler avec Ultra Music Festival pour offrir à nos auditeurs ce festival audio virtuel mettant en vedette la diversité des artistes que l’UMF offre année après année, ainsi que de nouveaux sets exclusifs et frais de certains des plus grands noms dans la musique de danse. “

Ultra, qui était le premier grand festival de musique à être annulé aux États-Unis en raison de la pandémie de COVID-19, devait initialement avoir lieu à Miami, en Floride, du 20 au 22 mars. À partir de là, des annonces d’annulation ou de report ont rapidement suivi d’événements comme le festival SXSW d’Austin, le festival de musique et d’arts Coachella Valley et le festival Stagecoach.

Dans un effort pour se connecter avec leurs fans pendant cette période d’incertitude, plusieurs artistes proposent des concerts virtuels, y compris Yungblud, qui a joué un émission diffusée en direct sur YouTube plus tôt dans la journée. Le concert de Love Rocks NYC de ce week-end – qui profite à l’amour de Dieu que nous livrons (un organisme de bienfaisance local qui apporte des repas médicalement adaptés à ceux qui sont trop malades pour faire du shopping ou cuisiner pour eux-mêmes) – a diffusé des performances de The Black Crowes, Warren Haynes, Susan Tedeschi et Derek Trucks, Cyndi Lauper et Leon Bridges, entre autres, directement du Beacon Theatre aux fans du monde entier.

Pour plus de détails sur l’Ultra Virtual Audio Festival, visitez SiriusXM.