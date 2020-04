SiriusXM perd 143 000 abonnés nets au premier trimestre 2020

Malgré la pression économique de la crise des coronavirus (COVID-19) et la perte de 143 000 abonnés nets, SiriusXM a réalisé une solide performance financière au cours du premier trimestre 2020.

Aujourd’hui, les responsables de SiriusXM ont dévoilé les données financières de leur entreprise au premier trimestre 2020 dans un rapport sur les résultats, qui a été partagé avec Digital Music News. La marque de radio basée à New York a ajouté quelque 69000 nouveaux abonnés nets payants au cours du premier trimestre de cette année, bien que sa stabilité d’abonnés promotionnels payés (ceux qui reçoivent des essais gratuits SiriusXM avec leurs véhicules nouvellement achetés) ait chuté, comme on pouvait s’y attendre. Plus précisément, le total des abonnés promotionnels payants de la société a diminué d’environ 406 000 par rapport au premier trimestre de 2019, pour atteindre environ 4,7 millions.

SiriusXM a ajouté environ 857 000 utilisateurs de trafic au cours du premier trimestre de 2020 (par rapport au T1 2019, encore une fois), et son nombre total d’abonnés a atteint près de 35 millions. En raison d’une augmentation globale de l’abonnement et d’une légère augmentation du revenu moyen par utilisateur, les revenus du premier trimestre de SiriusXM ont augmenté de six pour cent environ, pour atteindre 1,6 milliard de dollars, et le bénéfice brut a connu une hausse de sept pour cent, pour atteindre 992 millions de dollars.

Dans l’ensemble, SiriusXM s’est séparé de 143 000 abonnés nets en janvier, février et mars de cette année.

Pandora Radio, pour sa part, a enregistré une performance financière moins impressionnante, quoique solide, au cours des trois premiers mois de 2020. Les revenus publicitaires ont dépassé 240 millions de dollars, en hausse de 4% par rapport au T1 2019, mais les revenus globaux n’ont augmenté que de 1% et les utilisateurs actifs mensuels sont passés de 66 millions à 60,9 millions. Le rapport attribue en partie ces dernières diminutions à l’expiration d’un accord promotionnel avec T-Mobile l’année dernière.

Enfin, les dirigeants de SiriusXM ont reconnu l’impact économique de grande ampleur de la pandémie de COVID-19 et détaillé les façons dont la crise pourrait affecter les performances fiscales et la rentabilité de leur entreprise.

Au moment d’écrire ces lignes, les actions de SiriusXM, négociées sous le symbole SIRI, avaient connu une augmentation de près de 3% ce jour-là, le prix par action de la société oscillant autour de 5,75 $. Dans le sillage immédiat de l’apparition de la pandémie sur le marché intérieur, les actions SiriusXM ont chuté à 4,11 $.

La semaine dernière, Digital Music News a été le premier à signaler que le PDG de SiriusXM, James Meyer, avait gagné 18,8 millions de dollars en 2019, dont la plupart provenaient de bonus et d’attributions d’actions. Le contrat actuel de Howard Stern avec SiriusXM doit expirer en décembre, et l’animateur de radio vétéran a récemment indiqué qu’il était prêt à reprendre contact avec la société.