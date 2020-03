SiriusXM prend de l’ampleur avec les rediffusions de concerts premium

La musique à la demande est évidemment énorme. Mais qu’en est-il des concerts à la demande? Maintenant, SiriusXM prévoit de tester cette question en rejouant des concerts exclusifs tout au long du mois de mars, y compris les performances de Billie Eilish et Lady Gaga.

La plate-forme satellite payante espère prolonger la durée de vie des concerts qu’ils ont parrainés au cours de la dernière décennie. À partir du 9 mars, SiriusXM diffusera les émissions sur la Superstar Concert Series, une chaîne créée uniquement pour présenter les rediffusions de performances. Chaque émission sera rejouée sur une période de 24 heures. La station devrait cesser ses activités une fois le dernier concert de Superstar diffusé le 24 mars.

Un éventail d’artistes de premier plan, dont Billie Eilish, Lady Gaga, Garth Brooks, Bruce Springsteen, Metallica et Florida Georgia Line, devrait figurer sur la série de concerts Superstar.

La séquence la plus ancienne de la série commémorative, de la performance de Paul McCartney en 2010 au Apollo Theatre de New York, devrait lancer la production de 16 spectacles le 9 mars; les choses se termineront le 24 mars, avec les efforts de Phish en 2019 au Metropolitan Opera House de Philadelphie.

SiriusXM a réservé et diffusé des concerts exclusifs pendant plus de dix ans, et ces événements sont généralement utilisés par les artistes pour promouvoir de nouvelles musiques et / ou tournées.

Le 26 mars, par exemple, Pearl Jam se rendra à l’Apollo pour offrir une performance SiriusXM uniquement.

Le Gigaton Tour du groupe de Seattle doit toujours débuter le 18 mars, malgré les inquiétudes persistantes concernant le coronavirus (COVID-19). L’album homonyme de la tournée, Gigaton, devrait être disponible le lendemain de l’émission SiriusXM. (Soit dit en passant, SiriusXM organise un tirage au sort qui propose des billets d’avion, un séjour à l’hôtel et deux billets de première ligne pour le concert de Pearl Jam. Seuls ceux qui ont souscrit à SiriusXM depuis au moins le 20 janvier peuvent participer, cependant.)

SiriusXM a été créé à la suite de la fusion de 2008 entre Sirius et XM, des sociétés de radio par satellite en difficulté qui étaient depuis longtemps au bord de la faillite. Les ressources combinées des marques et le modèle commercial mis à jour ont entraîné une augmentation des bénéfices et un succès considérable.

En janvier, les responsables de SiriusXM ont révélé qu’environ 35 millions de personnes souscrivaient à leur service; Les prévisions de revenus pour 2019 dépassaient les 8 milliards de dollars.