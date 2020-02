Six Feet Under enregistre un nouvel album

Vétérans du Death Metal SIX PIEDS SOUS TERRE sont entrés en studio pour commencer à enregistrer leur nouvel album. Le suivi des 2017 “Tourmenter” est prévu plus tard cette année via Disques Metal Blade.

SIX PIEDS SOUS TERRE a révélé ses activités d’enregistrement dans un article sur les réseaux sociaux jeudi soir (6 février). Le groupe a écrit: “Tracking for the new SFU l’album est en cours … Marcos [[Marco Pitruzzella]les tambours sont complets .. Jack [[Owen]se rend en studio ce week-end pour commencer à suivre les guitares! De bonnes choses en cours! Excité pour vous tous d’entendre !! “

De retour en 2018, SIX PIEDS SOUS TERRE a publié un album de compilation, intitulé “Unburied”, au format numérique via Disques Metal Blade. Le disque a été produit par le chanteur Chris Barnes, et mixé et maîtrisé par Chaz Najjar à Enregistrement Badlands à Denver, Colorado. Le LP était composé de neuf chansons enregistrées pendant les sessions pour les albums “Mort-vivant” (2012), “À naître” (2013) et “Tourmenter”.

Dans une interview de 2017 avec Insider en métal, Barnes a parlé du fait qu’il a été Lame en métal artiste d’enregistrement pendant trois décennies. Il a dit: “L’une des raisons pour lesquelles je suis fier, c’est parce que quand je faisais un tour dans ce magasin de disques quand j’étais enfant, je n’avais pas de guide – peut-être quelques magazines ici et là comme Forces métalliques ou Kerrang!, mais vous n’aviez pas grand-chose à faire. Mais si c’était le cas Disques Metal Bladeet s’il a été produit par Brian Slagel, si je voyais son nom sur le dossier et que c’était un Lame en métal c’est ce que j’ai acheté. J’aurais pu avoir, comme, trois autres choix, mais si celui-ci était là et si je voyais ce noir sur rouge, mec, je l’ai acheté. [If] Slagel ou Bill Metoyer mélangé, c’était mon guide. Et sept ans plus tard, je suis dans un groupe et j’ai un dossier de presse et je l’envoie à Disques Metal Blade, et le label dont j’étais fan qui m’a guidé à travers mes années métal, ils finissent par me signer. C’était comme un rêve devenu réalité et moi et Brian est devenu ami au fil des ans, et il est l’un de mes meilleurs amis. “

Crédit photo: ETIC’S Live



Le suivi du nouvel album de SFU est en cours … La batterie de Marcos est terminée. Jack se rend en studio ce week-end pour commencer le suivi des guitares! De bonnes choses en cours! Excité pour vous tous d’entendre !!

Publié par ~ Six pieds sous ~ le jeudi 6 février 2020

