Sixx: A.M. Lance un vidéoclip pour ‘Talk To Me’

“Parle moi”, la nouvelle vidéo de SIXX: A.M., peut être vu ci-dessous. Le morceau, initialement publié en septembre dernier, invite chacun de nous à faire le premier pas vers la compréhension mutuelle et la guérison en utilisant le pouvoir de la conversation.

“Parle moi”, écrit par MOTLEY CRUE membre fondateur et Fondation Global Recovery Initiative membre d’équipage Nikki Sixx avec son groupe SIXX: A.M., a été présenté en première lors d’un panel de la Advertising Week NY sur le rôle critique que les marques peuvent jouer pour lutter contre la crise des opioïdes. Des influenceurs célèbres, des agences gouvernementales et des chefs d’entreprise mondiaux ont armé les participants de la Semaine de la publicité de NY avec des actifs créatifs et des outils pour aider à lutter contre la stigmatisation associée à cette épidémie dans leurs communautés. La chanson a été créée par SIXX: A.M. à l’appui de la campagne #TalkToMe.

L’année dernière, Sixx a dévoilé que SIXX: A.M. avait enregistré quatre nouvelles chansons.

Le groupe, qui comprend également un guitariste DJ Ashba, chanteur James Michael et batteur Dustin Steinke, n’avait pas sorti de nouvelle musique depuis deux ans et était en pause depuis 2017. Ashba a depuis formé un nouveau groupe, PYROMANTIQUE.

Sixx a parlé SIXX: A.M.futurs plans de mars 2019 tout en faisant la promotion de la MOTLEY CRUE biopic, “La saleté”, et discuter de l’adaptation tant attendue à Broadway de ses mémoires, “The Heroin Diaries”.

“Je viens de faire quatre nouvelles chansons avec SIXX: A.M.” Nikki Raconté BUILD Series à l’époque. “Vraiment magique. Je pense que nous allons aussi enregistrer une autre chanson. Nous avons un plus grand succès [collection coming out] ça va être lié à la comédie musicale. Et s’il reste du temps, peut-être, pour SIXX: A.M., nous pourrions sortir et faire – je ne sais pas – quelques semaines, trois semaines de spectacles, peut-être faire des festivals l’année prochaine ou quelque chose comme ça. “

Quand “The Heroin Diaries” a été publié, il était accompagné d’une bande originale de SIXX: A.M. Les 13 titres du disque correspondent chacun à un mois de SixxLe supposé journal intime, qu’il a conservé de 1986 à 1987 et a servi de base à l’autobiographie.

SIXX: A.M. a entamé sa première tournée en tête d’affiche en Amérique du Nord à l’appui du troisième album du groupe, “Modern Vintage”, en 2015.

Les éditions du 10e anniversaire de SIXX: A.M.c’est “La bande originale de Heroin Diaries” a été rendu disponible en octobre 2017.

SIXX: A.M.dernier album de, “Vol. 2, Prières pour les bienheureux”, a été publié en novembre 2016 via Eleven Seven Music. Le disque a été écrit et enregistré en même temps que “Vol. 1, Prières pour les damnés”, sorti plus tôt la même année, et il a servi de pièce complémentaire au premier chapitre.



