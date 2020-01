Skip Marley donne le coup d’envoi de la résidence de Bob Marley à West Hollywood

Des artistes et des initiés de l’industrie se sont réunis hier soir au 1 Hotel in West Hollywood pour célébrer le 75e anniversaire de Bob Marley résidence d’événements d’une semaine pour honorer l’icône du reggae. Le 1 Hotel, rebaptisé One Love Hotel après le hit classique de Marley, accueillera une liste d’étoiles d’artistes Island Records, ainsi qu’une boutique pop-up Marley qui propose une collection de capsules haut de gamme mettant en vedette l’art créé pour la prochaine Clip vidéo «Redemption Song».

Lançant les festivités, le petit-fils de Bob et l’un des artistes les plus animés de l’île, Skip Marley a pris la scène Amazon Music pour interpréter certains de ses nouveaux singles, ainsi que des couvertures du catalogue légendaire de Marley.

Après une série d’introductions de sponsors Mastercard, Primary Wave Music Publishing, le président de Island Records Darcus Beese et la matriarche Marley et la fille de Bob, Cedella Marley, Skip est monté sur scène pour interpréter son nouveau single collaboratif avec ELLE, ‘Ralentissez’.

L’auteur-compositeur-interprète de 23 ans a fait vibrer la foule en jouant un certain nombre de singles récents, dont «Refugee» et «Calm Down», suivis de deux reprises de Bob – «Three Little Birds» et «Jammin» – que illuminé le public.

Nous ne nous inquiétons de rien thing Chantez avec @SkipMarley au @amazonmusic lounge! @IslandRecords @Mastercard # BobMarley75 pic.twitter.com/qcC0FNA7pz

– Vague primaire (@primarywave) 22 janvier 2020

Après avoir partagé la vidéo officielle de “Slow Down” au début du mois, la star du reggae a également fait ses débuts une version acoustique du duo la semaine dernière.

“Le message de papa a toujours été un message d’amour et d’unité”, a déclaré Cedella Marley. «Pendant des décennies et pour les générations à venir, sa musique sert à soulever et à inspirer partout dans le monde. Nous sommes ravis de nous réunir au One Love Hotel pendant la semaine des Grammy Awards pour célébrer et nous rappeler le pouvoir de la musique et tout ce qu’il représentait. »

La célébration se poursuit cette semaine, avec les DJ sets du duo de production NOTD et l’artiste défiant le genre Shallou ce soir, suivis par l’artiste platine Bishop Briggs et le double nominé aux Grammy Awards Julian Marley jeudi, Jac Ross et la chanteuse canado-colombienne montante Jessie Reyez vendredi et un gala pré-Grammy samedi soir. Reyez a également récemment annoncé son premier album, Before Love Came to Kill Us, dont la sortie est prévue pour le 27 mars.

«La résidence Grammy Week d’Island Records et Primary Wave Music Publishing au One Love Hotel rendra hommage à la vie et à la musique de Bob Marley, dont l’esprit se perpétue chaque jour comme l’une des fondations de la société», a déclaré Beese.

«Dans le même temps, nous avons le privilège de mettre en valeur certains des talents incroyables de l’île, notamment Skip Marley, Bishop Briggs, NOTD, Shallou, Jac Ross et Jessie Reyez, dont la musique est tournée vers les 60 prochaines années de l’histoire de l’île.»

La boutique pop-up exclusive Marley sera également ouverte toute la semaine au public, avec du vinyle exclusif Bob Marley, des platines, des vêtements streetwear brodés imprimés avec «Redemption» pour célébrer le 40e anniversaire de la chanson.

Écoutez le meilleur de Bob Marley sur Apple Music et Spotify.