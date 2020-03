Slash dit que son premier spectacle avec Guns N ‘Roses était “ beaucoup de plaisir’ ‘

Dans une récente interview avec Guitaristec’est “Aucune guitare n’est sûre” Podcast, Sabrer a parlé de ce que ça faisait pour lui de revenir sur scène avec GUNS N ‘ROSES pour la première fois en plus de deux décennies lors du concert du groupe en avril 2016 au Troubadour à West Hollywood, en Californie.

“C’était notre premier concert,” Sabrer dit (entendre le son ci-dessous). “Je pense que probablement la dernière fois que nous avons joué là-bas était en 1985. Je ne pense pas que nous ayons même joué là-bas en 1986. Probablement 1985 était la dernière fois que nous y avons joué.”[The April 2016 concert was] notre premier spectacle ensemble après 20 ans. Nous avions évidemment plus d’équipement et d’équipage que nous n’en avions à l’époque, je vais vous en dire beaucoup. Et c’était bruyant. Mais c’était très amusant. C’était un moment presque poignant de se tenir là et de regarder cette foule dans ce genre de pièce et d’avoir ce genre de sentiment nostalgique. “

L’année dernière, Sabrer Raconté Guitar.com que son premier concert avec GUNS N ‘ROSES était une expérience “écrasante”. “C’était tellement cool”, a-t-il dit. “Parce que ça faisait longtemps – on parle plus de 20 ans de la dernière émission en 1994 … ça faisait 22 ans depuis la dernière fois qu’on avait joué ensemble. Et évidemment j’avais joué avec [bassist] Duff [[McKagan] [since then] mais il y a une certaine dynamique en nous trois ensemble. C’était génial et c’est vraiment une super expérience. “

GUNS N ‘ROSEStournée de retrouvailles avec les membres de la gamme classique Sabrer, McKagan et chanteur Axl Rose soutenu par le guitariste Richard Fortus, le batteur Frank Ferrer, claviériste Dizzy Reed et deuxième claviériste Melissa Reese.

Le groupe travaillerait désormais sur un nouvel album studio – le premier sous la PISTOLETS bannière depuis 2008 “Démocratie chinoise” et le premier à présenter Rose, Sabrer et McKagan depuis 1993.

GUNS N ‘ROSES” “Pas dans cette vie” Le trek, qui s’est terminé l’année dernière, est récemment devenu la troisième tournée la plus rentable de l’histoire de Billboard Boxscore.

La prochaine étape nord-américaine de GUNS N ‘ROSESLa tournée commencera par un set du 4 juillet au Summerfest de Milwaukee et comprendra de nombreux concerts de stade avant de s’achever le 26 août au Grizzly Stadium de Missoula, Montana.



