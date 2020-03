Slash est la mannequin “ honorée ” Amber Rose a donné son nom à son bébé

Modèle Amber Rose a partagé un message qu’elle a reçu de GUNS N ‘ROSES guitariste Sabrer après qu’elle ait nommé son enfant après lui.

ambre donner naissance à Slash Electric Alexander Edwards en octobre dernier. Bébé Sabrerle père de Def Jam directeur de label Alexander “A.E.” Edwards.

Mardi (24 mars), ambre a publié un Instragram photo du texte qu’elle a reçu du légendaire hacheman peu de temps après Sabrerarrivée. Elle a écrit: “Ceci est une œuvre d’art intemporelle pour mon bébé. J’ai encadré un texte de Sabrer à Sabrer. “

SabrerLe message de: “ambre, félicitations pour votre magnifique nouveau bébé! Je suis honoré que vous l’ayez nommé Sabrer. Je pense que c’est génial! J’espère juste que je pourrai avoir une influence positive quand Sabrer est assez vieux pour savoir qu’il partage un nom avec un guitariste que sa maman connaît. L’amour, Sabrer. “

Avant de nommer son enfant après le GUNS N ‘ROSES guitariste, ambre avait posté un certain nombre de photos et de clips vidéo de Sabrer sur elle Instagram.

En 2016, ambre a tweeté: “Pas du tout mon groupe préféré Guns N Roses sont en tête d’affiche @Coachella ??? Je suis sur le point de m’évanouir, s’il vous plaît laissez Sabrer Soyez là”.



