Slash pense que "Garage Days" de Metallica est "l'un des meilleurs albums de reprises de tous les temps"

Slash est l'un des meilleurs guitaristes qui a quitté l'histoire du rock, nous conviendrons donc qu'il faut savoir quelque chose. Bien que son opinion ne soit que cela, elle a un certain poids spécifique. Parler au guitariste de Sex Pistols, Steve Jones sur son émission de radio 95,5 KLOS Jonsey Jukebox, Slash a déclaré que Metallica Garage Days était l'un des meilleurs albums de reprises de tous les temps. Ils sont d'accord? Le légendaire guitariste de Guns N ’Roses a également parlé de l’album de couverture The Spaghetti Incident? Ils étaient armés en 1993.

Eh bien, la vérité, ou comment nier cette affirmation … Au final, il n'a pas dit qu'il était le meilleur, mais l'un des meilleurs. À côté de Garage Days, nous devons nous rappeler Pin-ups de David Bowie (1973), Blue And Lonesome par The Rolling Stones (2016), propre L'incident des spaghettis? Guns N ’Roses et la récente L'album bleu sarcelle de Weezer (2019). Tous sont de vrais bijoux.

Parlant de The Spaghetti Incident?, Slash a rappelé comment était le processus de choix des chansons qui entreraient dans l'album: «Duff (McKagan) a choisi une paire. "Depuis que je ne vous ai pas" (par The Skyliners), je me souviens que (Axl Rose) l'avait mentionné, et j'avais toujours aimé cette chanson, alors j'ai pensé: "Oui, ce serait génial de faire cette chanson". Je pense que ‘Hair Of The Dog’ (de Nazareth) était celui que lui et moi voulions faire. Mais, oui, tout le monde a jeté des idées dans le chapeau. »

"Ça a été très amusant. Il était très spontané et a été enregistré dans différentes études aux États-Unis; Bien que je pense que nous avons enregistré certaines choses au Canada, je veux dire au Canada, mais ne me citez pas à ce sujet. » a commenté la barre oblique sur le processus d'enregistrement. «Mais je sais qu'il y a eu différentes études, différents endroits pendant que nous étions sur la route. Nous venons donc d'apparaître. Et («puisque je ne vous ai pas»), je me souviens que nous avons loué un studio quelque part au milieu du pays, nous l'avons trouvé, nous l'avons réservé, nous sommes entrés et nous l'avons sorti. C'était donc très amusant à faire ».

Slash a admis qu'il était fan des albums de reprises. "Être capable de jouer une chanson que vous aimez vraiment (c'est vraiment cool)", a-t-il expliqué. «Certains albums de reprises sont meilleurs que d'autres. Mais ceux dans lesquels l'artiste se rapporte vraiment au matériau original et fait partie de sa personnalité lorsqu'ils le réenregistrent, je pense que c'est vraiment génial. Je pense que ‘Garage Days’ de Metallica est l’un des meilleurs albums de reprises de tous les temps. C'est grandiose".