Slayer collabore avec Diamond Supply Co. sur une nouvelle ligne de vêtements

Selon BallerStatus, Diamond Supply Co. a collaboré avec un groupe de thrash metal emblématique SLAYER pour leur toute première collection capsule ensemble.

La capsule Diamond x Slayer comprend une gamme de t-shirts, sweat-shirts, vestes, chapeaux et accessoires, y compris des planches à roulettes, du ruban adhésif et des médiators.

diamant fondateur Nicholas Tershay – alias. Nick Diamond – a été fan de SLAYER depuis plus de trois décennies, ayant acheté “Montrer aucune pitié” quand il avait 10 ans et a assisté à de nombreux spectacles dans les années 1980 et 1990.

Tershay lancé Diamond Supply Co. en 1998 avec la vision originale de vendre des vêtements de skate. Il est rapidement passé aux t-shirts et aux accessoires, capturant un zeitgeist qui a étendu la portée de la marque bien au-delà de la communauté du skate et a établi Diamond Supply Co. (et son logo immédiatement reconnaissable) dans une scène streetwear émergente.

L’automne dernier, SLAYERla direction a dit Pollstar que plus de 10 millions de dollars de marchandises avaient été vendus lors de la tournée d’adieu du groupe avant le lancement de la dernière étape du trek.

