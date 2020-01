Slayer met en garde les fans contre les faux billets pour la performance de retour de 2020

SLAYER a averti les fans de faux billets pour une représentation du groupe en 2020 lors d’un festival suédois.

Plus tôt aujourd’hui, SLAYER a pris sur les réseaux sociaux pour écrire: “AVERTISSEMENT AUX FANS DE TUEURS! Des billets sont offerts sur Viagogo pour un SLAYER performance à Sweden Rocks [sic] Juin 2020. L’acheteur doit prendre garde qu’il s’agit d’un site de revente contenant des informations inexactes. SLAYER NE PERFORMERA PAS. “

SLAYER a joué son dernier concert le 30 novembre 2019 au Forum de Los Angeles. Un jour après, Ayesha King, femme de SLAYER guitariste Kerry King, a déclaré qu’il n’y avait “aucune chance en enfer” que les icônes du thrash metal se réunissent pour plus de spectacles après la fin de leur tournée d’adieu.

De retour en avril 2018, Tom ArayaL’épouse a déclaré qu’il n’avait pas remis en question sa décision de se lancer dans une finale SLAYER tournée avant que le groupe ne l’appelle.

Sandra Araya, qui a été mariée à la SLAYER leader depuis plus de 20 ans, a déclaré au Pâte et papier métalliques site Web que l’annonce que le groupe mettait fin à sa carrière de près de quatre décennies ne lui a pas surpris. “Pas pour moi”, dit-elle. “Je ne peux pas entrer confortablement dans trop de détails. Je vais juste le laisser avec un non.”

A demandé si la décision de mettre fin SLAYER était difficile pour À M et Kerry faire, Sandra m’a dit: “À M ne devine jamais aucune décision qu’il prend. Je n’ai aucune idée Kerry. “

Sandra a également confirmé qu’elle et À M avait “quelques idées et plans” sur la façon dont ils envisagent deSLAYER ans, bien qu’elle n’ait pas fourni de détails.

Quand SLAYER a annoncé pour la première fois qu’il entamait sa dernière tournée en janvier 2018, Ayesha a assuré aux fans qu’ils “recevraient toujours de la musique” de son mari.

Roi a déclaré lors d’entrevues précédentes que sonSLAYER les efforts musicaux ne seraient pas très différents des sons que les fans ont pris l’habitude d’entendre de lui.



