«Sleep»: comment Max Richter a appris au monde à se détendre

Le compositeur et pianiste primé Max Richter né en Allemagne et élevé au Royaume-Uni, la berceuse de huit heures post-minimaliste Sleep, sorti le 4 septembre 2015, donne l’impression d’avoir été créé pour la Journée mondiale du sommeil célébrée le 13 mars. Ce n’était pas le cas, mais il convient parfaitement – après tout, Richter a mis en scène une série de performances nocturnes (avec des lits pour le public), au cours desquelles il a exécuté intégralement l’œuvre pour piano, quintette à cordes, électronique et voix.

Profitez d’une veille complète de huit heures sur Apple Music et Spotify.

Richter a déjà eu une carrière distinguée dans la composition contemporaine avant que le remarquable Sleep ne soit publié par Deutsche Grammophon en 2015, devenant un succès mondial instantané sans mot. Après avoir étudié avec le légendaire compositeur italien Luciano Berio, Richter a enregistré du matériel contemporain et conceptuel pour Decca et la BBC, travaillé sur des ballets, Les quatre saisons de Vivaldi recomposées, et est devenu un compositeur de bande-son privilégié (notamment pour Waltz With Bashir et Charlie Mirror, Black Mirror). Il a acquis beaucoup d’expérience et est devenu influent sur le territoire de croisement entre le classique et l’électronique (surtout, l’arène fertile de la musique ambiante), et a collaboré avec des artistes aussi divers que Future Sound Of London, Taille Roni et Robert Wyatt. Ces contributions à l’esprit de pollinisation croisée ont été reconnues lorsque Rough Trade lui a demandé de compiler une collection de mix 2017 (Behind The Counter), qui regroupait la musique des mondes classique, post-rock et électronique.

L’œuvre phare de Richter est née pour composer

Comme pour toute œuvre classique importante à grande échelle, des extraits particuliers de Sleep sont devenus particulièrement connus. Le projet a été aidé notamment par une réduction magique d’un seul CD, de Sleep, ainsi qu’un album de remixes d’actes complémentaires tels que Mogwai, tandis que “ Dream 3 (au milieu de ma vie) ” était également pressé comme single de vinyle extrêmement à collectionner en 2016. Tel était son impact, au moment où le même morceau est apparu sur Behind The Counter, il semblait aussi classique que les pièces séculaires qui l’entouraient.

Le sommeil était l’œuvre phare de Richter, né pour composer, rassemblant tous les volets de sa vie compositionnelle (de l’opéra à l’ambiance) dans une pièce conceptuelle et durable facilement identifiable et envoûtante, dont l’influence semblait avoir galvanisé tout le post-classique. actes qui attendaient dans les coulisses.

Les années qui ont suivi la sortie de Sleep ont vu une explosion des œuvres dues à Richter, mais aucune n’a été aussi proche de l’impact monumental de Sleep. Influencé par les œuvres symphoniques de Mahler, l’œuvre se compose de 31 variations sur un petit ensemble de thèmes et présente la voix riche et émouvante de la chanteuse de soprano Grace Davidson. L’American Contemporary Music Ensemble propose des interludes de quintette à cordes mystérieux et dérivants qui, dans la version de huit heures (alors que le corps se déplace entre sommeil profond et rêves), se fondent dans les mélodies lentes, splendides et émouvantes de “ Dream ” et de “ Path ” qui ont fait de Sleep une composition si populiste – en particulier pour la Journée mondiale du sommeil.

L’une des œuvres classiques les plus réussies du 21e siècle

En plus d’être l’un des morceaux de musique classique contemporaine les plus réussis du nouveau siècle, Sleep est à un autre niveau une aide à la relaxation New Age de très haute qualité. Pourtant, il a également un Eno-la philosophie de l’accompagnement des tâches ambiantes, est minimale mais accessible, tourne autour d’une grande quantité de travail de composition et présente quelque chose d’un essai pour tous les musiciens qui tentent de l’exécuter. Richter a créé une œuvre d’art qui est pour tout le monde, accomplissant cet exploit subtilement mais curieusement, sans tirer aucun coup de poing.

Comme l’acte même de dormir est menacé dans le monde occidental – à tel point que la Journée mondiale du sommeil a été créée en 2008, afin d’aider à promouvoir ce besoin le plus fondamental -, donc Max Richter a réinitialisé nos attentes concernant le dernier tiers de la journée de chacun. Le sommeil de huit heures est une partie essentielle de tout nouveau rituel pour cet aspect de votre vie: un accompagnement à cette partie cruciale mais souvent à contrecœur de notre existence; un qui pourrait utilement éliminer toute l’activité nerveuse du téléphone mobile et les e-mails de fin de soirée qui ont conspiré pour nous séparer de la satiété appropriée de l’un de nos besoins physiques et physiologiques fondamentaux. Comme Richter le dit lui-même: “Nous avons tous besoin d’un bouton de pause.”

Que ce soit la Journée mondiale du sommeil ou non, le lendemain matin, lorsque vous vous réveillerez et recommencerez, peut-être que vous renaîtrez.

Max Richter – Sleep peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Max Richter sur Apple Music et Spotify.