Sleep Dirt: Réveillez-vous avec le classique fascinant et compliqué des années 70 de Frank Zappa

Frank Zappa était certainement connu pour son éclectisme, et Sleep Dirt représente l’un des albums les moins classifiables de son catalogue. Il présente certaines de ses déclarations de guitare les plus extrêmes, mais ce n’est pas du rock; il y a de la basse acoustique, mais ce n’est pas du jazz; il y a beaucoup de documents écrits mais ce n’est pas classique. Présentant des airs de spectacles originaux, des riffs noueux, de la jazz-fusion complexe et de la balladry acoustique, le disque offre quelque chose pour chaque teinte de fan de Zappa et propose des contributions incroyablement créatives de plusieurs de ses collaborateurs les plus précieux: Terry Bozzio, George Duke, Chester Thompson, Patrick O «Hearn, Ruth Underwood et Bruce Fowler.

Une histoire compliquée

Peut-être que la raison principale de l’obscurité relative de Sleep Dirt est la nature disparate de ses sources. Ses racines se trouvent dans une comédie musicale de science-fiction scandaleuse écrite à l’été 1972. Le scénario de 81 pages de Hunchentoot appelait dix acteurs, un chœur de dix personnes et un orchestre de 22 pièces, et bien que la comédie musicale n’ait jamais été jouée (malgré Zappa apparemment essayer de sécuriser Barbra Streisand pour le rôle principal), plusieurs de ses 14 chansons ont été saupoudrées tout au long de son catalogue: “ Think It Over ” est devenu la chanson titre de The Grand Wazoo de 1972, une réversion de “ La planète de mes rêves ” apparue sur Them Or Us de 1984 , tandis que les morceaux de base de ‘Time Is Money’, ‘Spider Of Destiny’ et ‘Flambay’ ont été enregistrés en décembre 1974 au Caribou Ranch à Nederland, Colorado, et inclus sur Sleep Dirt.

L’autre source clé était l’album studio de 1976 Zoot Allures, enregistré au Record Plant, Los Angeles, et qui était à l’origine destiné à être un double album qui inclurait la chanson titre de Sleep Dirt (un souvenir de la session de 1974), plus ‘Filthy Habits’ et ‘The Ocean Is The Ultimate Solution “.

Zappa a compilé Sleep Dirt des sessions de 1974 et 1976 et l’a livré à Warner Bros avec trois autres titres – Zappa In New York, Studio Tan et Orchestral Favorites – au début de 1977. Mais lorsque ceux-ci sont restés inédits, Zappa a reconfiguré le matériau en quatre – ensemble d’album intitulé Läther. Ensuite, Warners a également bloqué cette sortie et a publié les quatre albums séparément (The Zappa Trust a finalement publié Läther en 1996).

Dans un post-scriptum compliqué de la saga Sleep Dirt, pour la réédition du CD des années 90, Zappa a fait appel à la chanteuse Thana Harris pour des overdubs sur “Time Is Money”, “Spider Of Destiny” et “Flambay” (Chad Wackerman a également ajouté des tambours). Mais les versions actuellement disponibles sur les plateformes de streaming et les pressages CD / LP 2012 présentent les performances originales.

Mais qu’en est-il de la musique?

Voilà pour l’histoire compliquée de Sleep Dirt – qu’en est-il de la musique? “Filthy Habits” est un feedback, quelque peu diabolique (Zappa avait un penchant bien documenté pour Sabbat noir) opus de guitare avec cinq pistes distinctes de travail à la hache, basées sur un groove de meulage en 10/8 et mettant en avant à la fois son sens mélodique décalé et le style de batterie fluide de Bozzio. Le solo de guitare modal de Zappa a également indiqué des excursions similaires sur des albums comme Shut Up ‘N Play Yer Guitar.

‘Flambay’ apparaît comme une tranche de jazz de cocktail de première classe, avec un piano George Duke juteux, un délicieux marimba Ruth Underwood et une basse O’Hearn expressive. Il enchaîne parfaitement dans «Spider Of Destiny», une marche dense et obtuse mettant en vedette la guitare piquante de Zappa. «Regyptian Strut», quant à lui, est tout simplement l’un des grands instruments Zappa. Bruce Fowler superpose piste après piste de trombone (il en estime 13), Underwood embellit superbement et Duke impressionne à nouveau avec un piano irrépressiblement funky. Il y a même une pause hip-hop basse et batterie et une amusante ambiance héroïque simulée, épée et sandales tout au long.

Un plaisir rare pour les fans de Zappa

“Time Is Money” est unique (et certainement très étrange), mettant en avant les sons de basse du synthé électro-acoustique de Duke et quelques interludes microtonaux guitare / piano. Le titre de Sleep Dirt, un duo de guitare acoustique avec Youmans, reste un plaisir rare pour les fans du jeu de Zappa, démontrant tous ses pull-offs et virages de cordes.

L’album se termine avec “ The Ocean Is The Ultimate Solution ”, une piste épique éditée à partir d’un jam de 30 minutes, mettant en vedette fortement Fender 12-tuning extravagantement accordé de Zappa avec des sorties stéréo basse / haute chaîne, panoramique gauche et droite . C’est un effet nouveau rarement – voire jamais – entendu avant ou depuis. La chanson, qui était autrefois destinée à être le titre de Zoot Allures, présente également l’un des solos de guitare électrique les plus fluides de Zappa et a marqué l’audition réussie d’O’Hearn pour le groupe. Pas une mauvaise journée de travail pour le bassiste, et une finale puissante à l’un des albums les plus fascinants du prestigieux catalogue de Zappa.

