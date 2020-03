Sleep Token annonce un rituel de fans en ligne à la lumière de l’équinoxe vernal

Aucun autre rockeur énigmatique, Sleep Token, accueillera aujourd’hui un rituel spécial de fans, embrassant l’album studio actuel Sundowning, dans le sillage de Spring Equinox.

Le rituel spécial des fans commence ce soir, le 20 mars à 12 h PST / 15 h HNE / 19 h GMT / 20 h HEC. Pour vous inscrire, vous n’avez besoin que d’un compte Spotify gratuit ou premium. Pour une expérience de lecture optimale, assurez-vous que l’application Spotify est téléchargée sur votre appareil, utilisez les boutons fléchés «Sync» pour synchroniser avec tout le monde. Si vous n’avez pas de compte Spotify Premium, vous pouvez toujours rejoindre l’expérience, mais veuillez noter que la lecture peut ne pas être synchronisée avec tout le monde.

L’album actuel de Sleep Token, Sundowning – qui a été publié pour la première fois le 22 novembre 2019– est désormais disponible sous forme numérique et physique via Spinefarm Records. Les options d’achat incluent un coffret sur mesure contenant une variété d’éléments exclusifs, y compris les premiers enregistrements. Visitez le groupe boutique officielle pour plus d’informations.

Les faits réels sont rares en ce qui concerne le mystérieux jeton de sommeil. Louder a décrit leur musique comme «un mélange étrange et unique de métal technique et de paysages sonores indiens expansifs». Face à la figure masquée et secrète connue sous le nom de Vessel, Sleep Token adore et s’engage envers l’ancienne divinité connue sous le nom de Sleep (bien qu’on nous ait dit “aucune traduction appropriée ne peut le couvrir”).

Le coucher du soleil a été accueilli par une série de critiques positives. Kerrang! a déclaré: «Malgré tout ce mystère sombre et cette énigme soigneusement construite, ce qui surprend peut-être le plus dans Sleep Token, c’est la façon dont ils sonnent. Malgré une esthétique suprêmement sorcière qui fait allusion au destin le plus sombre déterré de certaines catacombes en décomposition, le tissu principal de leurs débuts est un mélange d’électronique effrayante et de pop d’un autre monde, avec une lourdeur sinistre qui ne fait qu’introduire en marge. Ce sont des chansons qui partagent moins avec le métal de Sunn O)))), et plus avec, disons, les moments plus lents, plus pensifs et réfléchis de Deaf Havana. “

Écoutez le Best of Sleep Token sur Apple Music et Spotify.