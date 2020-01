Slingbaum annonce un nouvel album avec D’Angelo, Erykah Badu, FKA twigs, More

L’artiste mystérieux Slingbaum a annoncé son premier album, et il présente des invités de haut niveau. D’Angelo, Erykah Badu, FKA twigs, Damon Albarn, etc. ont contribué au projet. Slingbaum a annoncé le disque – qui ne comprend que trois morceaux – via son compte Instagram le 15 janvier. «Aujourd’hui, je présente humblement mon premier disque», écrit-il. «C’est le résultat d’années de travail partagées avec les personnes listées avec qui ce fut le plus grand plaisir de ma vie de travailler.» Retrouvez son post complet ci-dessous.

L’album, intitulé Slingbaum One, est divisé en trois parties: «Behoove», mettant en vedette Erykah Badu et D’Angelo, «Strangers», avec des brindilles FKA, Nick Hakim, Oumou Sangaré et Questlove, et «Morphine», qui présente Damon Albarn, Bilal, Syd et le pianiste de jazz Ahmad Jamal. Slingbaum One est une version vinyle uniquement, et est disponible en précommande dès maintenant sur le site Web de l’artiste. Les commandes devraient parvenir aux clients en mai (environ).

Damon Albarn a confirmé son association avec le projet dans son propre post Instagram le 15 janvier. Erykah Badu a également publié un article sur le projet. Trouvez-les ci-dessous.

Avant Slingbaum One, la chanson «Water Games» de Slingbaum a été présentée sur REVIVE Music Presents: Supreme Sonacy (Vol. 1) en 2015. Interrogé sur l’identité de Slingbaum, un représentant a offert la photographie suivante:

