Slipknot a été «époustouflé» par la réponse des fans à l’album «Nous ne sommes pas votre genre»

NŒUD COULANT chanteur Corey Taylor a dit à Metro que lui et ses camarades de groupe étaient surpris du succès de leur dernier album, “Nous ne sommes pas votre genre”, qui a atteint le haut du classement dans un certain nombre de pays, dont les États-Unis.

“C’était fantastique”, a-t-il déclaré. “C’était honnêtement quelque chose à quoi nous ne nous attendions pas. À ce stade de notre carrière, il serait honnêtement ridicule de s’attendre à un numéro 1. Vingt ans, la musique que nous faisons, le changement constant de genre, les goûts des gens, la façon dont les flux sont comptés et peu importe. Tout est fou. Cela n’aurait pas dû arriver. “

Taylor a ajouté qu’il n’était pas tout à fait sûr de ce qu’il en était de cet album qui avait rendu sa réception si différente des autres.

“Nous avons été époustouflés”, a-t-il déclaré. “C’est notre album le plus chargé de l’histoire. C’était probablement notre plus humain, en ce sens qu’il était si bien arrondi et mature et pourtant avait la même férocité avec laquelle nous essayons de tout aborder, donc nous ne pouvions pas être plus fiers. revenir en arrière et écouter l’album en pensant: “Qu’est-ce que nous avons mis sur ce truc qui permettait aux gens de se connecter? Quel morceau était-ce?” Essayer de trouver la clé de voûte. “

Le mois dernier, “Nous ne sommes pas votre genre” a été officiellement certifié argent au Royaume-Uni pour des ventes équivalentes de 60 000 unités.

Les certifications platine, or et argent délivrées par le L’industrie phonographique britannique en reconnaissance des jalons de vente, les données de streaming audio sont incluses depuis juin 2015, avec 1 000 streams comptant comme une “vente”.

Lors de sa première sortie en août dernier, “Nous ne sommes pas votre genre” a atterri au n ° 1 du classement des albums au Royaume-Uni – 18 ans après NŒUD COULANT premier en tête de liste avec 2001 “Iowa”. “Nous ne sommes pas votre genre” a livré près de 32 000 unités combinées, dont 22 000 ventes physiques, 5 000 téléchargements et plus de 4 000 ventes équivalentes.

Aux Etats-Unis., “Nous ne sommes pas votre genre” a vendu 118 000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 1 du classement Billboard 200. Sur cette somme, 102 000 étaient en vente d’albums.

“Nous ne sommes pas votre genre”aux États-Unis a été stimulée par une offre de rachat de billets de concert / vente d’albums avec NŒUD COULANTde l’été 2019.

Le LP était NŒUD COULANTcinquième effort du top 10 sur le Billboard 200. Les métallurgistes masqués basés dans l’Iowa ont déjà atterri dans le top 10 avec 2014 “.5: Le Chapitre Gris” (N ° 1), 2008 “Tout espoir est perdu” (N ° 1), 2004 “Vol. 3: (Les vers subliminaux)” (N ° 2) et 2001 “Iowa” (N ° 3).

“Nous ne sommes pas votre genre” a de nouveau été enregistré dans un studio de Los Angeles avec le producteur Greg Fidelman, qui a conçu et mélangé “Vol. 3: (Les vers subliminaux)” et barré “.5: Le Chapitre Gris”.

