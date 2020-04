Slipknot a sorti son concert complet au Download Festival 2019!

Peut-être que pour le moment nous ne pouvons pas aller à un concert de metalear et canatr avec tout. Certes, beaucoup manquent déjà d’entrer dans un moshpit et de faire le hedbang à côté de leurs meilleurs amis. Mais au moins, nous avons eu une série de concerts en ligne qui ont allégé l’envie de faire la fête. L’une de ces séries a été lancée par le site Web de Knotfest et sa dernière présentation que nous venons de recevoir est le concert Slipknot complet du Download Festival 2019.

La série a commencé il y a quelques semaines, avec un concert Lamb of God du Resurrection Fest 2019, et s’est poursuivie la semaine dernière avec un ensemble de Megadeth du Resurrection Fest 2018. Pour que vous soyez une truite, vous devez savoir que tous les concerts sont présentés en première le vendredi via la chaîne Knotfest sur YouTube.

La setlist de Slipknot au Download Festival 2019 au Royaume-Uni a présenté le groupe interprétant 17 chansons, dont cinq de leur premier album éponyme de 1999. Le concert a eu lieu en juin, juste avant la sortie du nouvel album de Slipknot, We Are Not Your Kind. Les seules nouvelles chansons que le groupe a jouées sur Download étaient le rouleau à rouleaux “Unsainted” et le single non enregistré “All Out Life”.

Pendant la diffusion du concert, certains fans ont eu l’occasion de discuter avec le bassiste de Slipknot V-Man dans la fenêtre de discussion YouTube. Et en passant, pourquoi pas, entrez le lien vers la page produit officielle de Slipknot et Knotfest. Donc, si vous manquez les cris de la chemise ou de la coupe de l’événement. Une partie du produit des ventes va directement au profit des efforts de secours contre les coronavirus.

À l’heure actuelle, Slipknot devrait diriger le North American Knotfest Roadshow, soutenu par A Day to Remember, Underoath et Code Orange. Cependant, la tournée devant commencer le 30 mai, il n’est pas clair si la tournée se déroulera comme prévu, compte tenu de l’état actuel du monde. La façon dont les choses se passent, peut-être que Corey Taylor et la société devront attendre un peu plus longtemps pour ce faire: