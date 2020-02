Slipknot annonce sa tournée 2020 “ Knotfest Roadshow ” avec une journée inoubliable, Underoath et Code Orange

Après l’énorme succès de la première édition de 2019 “Tournée Knotfest” tour, le multi-platine, Prix ​​Grammygroupe de hard rock primé NŒUD COULANT a annoncé qu’ils reprendront la route cet été pour faire la une “Tournée Knotfest” Tournée nord-américaine 2020 produite par Live Nation. Rejoignez-les et complétez une gamme de tueur présentant le meilleur du monde de la musique lourde, seront des invités spéciaux UN JOUR POUR SE SOUVENIR, SOUS SERMENT et CODE ORANGE.

Billets pour “Tournée Knotfest” 2020 sera en vente à 10 h, heure locale, le vendredi 7 février à partir de KnotfestRoadshow.com.

Dernières années “Tournée Knotfest” vu NŒUD COULANT jouer avec les plus grandes foules américaines de leur histoire, frappant 30 villes à travers l’Amérique du Nord tout au long de l’été. Cette année, “Tournée Knotfest” 2020 commence à Syracuse, New York le 30 mai et frappe 15 autres villes avant de culminer à The Woodlands, Texas le 25 juin. Tout comme l’année dernière “Tournée Knotfest” et NŒUD COULANTde la tournée européenne actuelle, attendez-vous à des demandes colossales pour l’événement de cette année, alors ne perdez pas de temps à garantir votre entrée à ce qui est destiné à être l’une des plus grandes tournées de l’été.

S’exprimant sur les dernières “Tournée Knotfest” annonce, NŒUD COULANT chanteur Corey Taylor avait la parole suivante: “Nous avons créé un précédent l’année dernière – Knotfest est une vitrine où l’on ne sait jamais à quoi s’attendre. Cette année ne fait pas exception. Les groupes que nous avons représentent tous les coins de notre monde musical, tout comme nous. Et ils sont passionnants comme l’enfer. J’ai hâte de les regarder et de les apprécier avec le reste des fans. “

Ajoutant à cela, UN JOUR POUR SE SOUVENIR guitariste Neil Westfall dit: “Nous sommes ravis de partager la scène avec un groupe qui a défini la musique lourde pour toute une génération. Cette tournée sera l’un des meilleurs spectacles live de cette année.”

SOUS SERMENTc’est Chris Dudley dit: “Quand NŒUD COULANT vous demande de venir pour un été de folie, il n’y a exactement aucune question à poser. Tu dis oui. Ce sera absolument l’un pour les livres … et nous sommes prêts. “

CODE ORANGE batteur / chanteur Jami Morgan déclare: “Nous sommes très reconnaissants d’avoir l’opportunité de faire une tournée complète avec NŒUD COULANT sur le «Tournée Knotfest». NŒUD COULANT est l’un des groupes que nous avons eu en haut de notre liste pour pouvoir ouvrir et, espérons-le, être exposé à leur incroyable public culturel qui existe depuis très longtemps. Nous sommes impatients de montrer à de nouvelles personnes ce que nous pouvons faire. “

Des dates de tournée:

30 mai – Syracuse, NY @ St. Joseph’s Health Amphitheatre at Lakeview *



31 mai – Mansfield, MA @ Xfinity Center



02 juin – New York, NY @ Madison Square Garden **



04 juin – Québec, QC @ Centre Vidéotron



05 juin – Montréal, QC @ Centre Bell



06 juin – Toronto, ON @ Budweiser Stage



08 juin – Clarkston, MI @ DTE Energy Music Theatre



10 juin – Nashville, TN @ Bridgestone Arena



12 juin – Memphis, TN @ FedExForum



14 juin – Orlando, FL @ Amway Center



15 juin – West Palm Beach, FL @ iTHINK Financial Amphitheatre



17 juin – Charlotte, NC @ PNC Music Pavilion



18 juin – Alpharetta, GA @ Ameris Bank Amphitheatre



20 juin – Birmingham, AL @ Oak Mountain Amphitheatre



22 juin – Dallas, TX @ Dos Equis Pavilion



23 juin – Austin, TX @ Germania Insurance Amphitheatre



25 juin – The Woodlands, TX @ The Cynthia Woods Mitchell Pavilion **

* Ne comportant pas UN JOUR POUR SE SOUVENIR



** Ne comportant pas CODE ORANGE

NŒUD COULANT a encore une fois mis tout en œuvre pour ses forfaits VIP pour “Tournée Knotfest” 2020 offre aux fans quatre niveaux distincts:

* Le forfait non souillé de première rangée – comprend 1 billet de première rangée * OU 1 billet de fosse d’admission générale, une visite exclusive des coulisses avant le spectacle dirigée par l’un des membres de l’équipage de Slipknot, une photo de groupe commémorative avec votre groupe de visite “non souillé” **, à collectionner NŒUD COULANT Affiche de la tournée 2020, signée par les membres de NŒUD COULANT, bar payant avec billets pour 2 boissons.



* L’expérience de pré-spectacle Nero Forte – comprend 1 billet premium réservé dans les 10 premières rangées * OU 1 billet de fosse d’admission générale



* L’expérience pré-spectacle What’s Next – comprend 1 billet premium réservé dans les 20 premières rangées * OU 1 billet de fosse d’admission générale.



* Le billet Solway Firth et le forfait Merch – comprend 1 billet réservé OU 1 billet d’admission générale.

* l’emplacement spécifique des sièges peut varier selon le lieu



** la photo n’inclut pas les membres du groupe

Tous les packages sont livrés avec

* Édition limitée “Tournée Knotfest” Écusson brodé 2020



* Collection NŒUD COULANT Affiche 2020



* Bouteille d’eau de marque écologique



* NŒUD COULANT Cadeau de marchandise VIP 2020



* Voie rapide désignée VIP uniquement pour les achats de marchandises avant les portes générales jusqu’à la première représentation de l’artiste



* Officiel “Tournée Knotfest” Stratifié 2020 Fan Experience



* Entrée dédiée au site



* Personnel d’enregistrement dédié.

Le package Front Row non souillé, le package pré-spectacle Nero Forte et le package pré-spectacle What’s Next comprennent tous une entrée anticipée VIP sur le site, un sac de messager de marque Slipknot et une invitation à un salon spécial pré-spectacle et une expérience interactive organisée par NŒUD COULANT, qui comprendra:

* Une exposition de souvenirs, de garde-robe et d’articles personnels jamais vus auparavant



* Découvrez comment les masques du groupe ont évolué au fil des ans dans l’affichage Evolution of the Mask



* Stations d’instruments interactifs – maintenez et jouez les instruments modèles du membre du groupe



* Stations d’observation exclusives avec NŒUD COULANT séquences vidéo



* Plusieurs opportunités de photos interactives et cabines photo



* Une expérience d’écoute organisée par des membres de NŒUD COULANT



* Bar payant



* Zone confortable pour accrocher et socialiser avec d’autres asticots.