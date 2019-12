Slipknot confirme qu'il fera partie du festival Machaca 2020!

Miracle de navidaaaaaad! Amis de métal, cela plaira plus que tout cadeau que le Père Noël pourrait leur apporter et c'est que Slipknot retourne au Mexique … va encore, ¡SLIPKNOT RETOURNE AU MEXIQUE! Et bien, même pas quoi plonger dans ce qui s'est passé il y a quelques semaines lors d'un festival au CDMX, mieux se concentrer sur Corey Taylor et compagnie donnera un concert dans notre pays.

Cette nouvelle a été portée à la connaissance des réseaux du festival de Machaca, où c'est Clown lui-même qui a annoncé que le groupe ferait partie de la programmation de la prochaine édition de l'un des festivals les plus importants de Monterrey. Voilà le tweet:

Ho Ho Ho! 🎅🎄🎁 Merry Christmas Race! 🤘🤡🤘 pic.twitter.com/qhRW43tf2S

– Machaca (@MachacaFestival) 25 décembre 2019

"Bonjour à tous, ici Clown de Slipknot, pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Rendez-vous au festival Machaca en juin, alors … préparez-vous", C'est ce que le percussionniste du groupe a dit, alors vous savez … NOUS AVONS UN SLIPKNOT D'ICI 2020!

Nos prières ont été entendues, enfin nous pouvons entendre des rôles en direct et en couleur comme "Wait and Bleed", "Duality", "Before I Forget", "(sic)", et bien d'autres encore. Voyons comment ce nouvel album sonne en direct!

Attendez bientôt la phase 1 des billets, car la phase de croyance est déjà épuisée … ici, vous pouvez la vérifier.