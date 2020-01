Slipknot lance un court métrage «Pollution»

NŒUD COULANT a partagé “La pollution”, un court métrage de 20 minutes réalisé par le groupe M. Shawn Crahan. Le film déployé, qui peut être vu ci-dessous, se concentre autour NŒUD COULANTest le clip officiel de “Nero Forte”, qui capture le groupe en livrant une performance technicolor à matraquer. “Nero Forte” est présenté sur le Prix ​​Grammy-le nouvel album du groupe gagnant, “Nous ne sommes pas votre genre”.

Crahan élaboré sur le film, en déclarant: “Je me suis mis à faire un court métrage qui vous fait remettre en question votre propre existence, ici dans cette réalité. Lorsque vous vous allongez dans votre lit, à côté de celui que vous aimez, vous demandez-vous jamais – est-il possible que cette personne puisse me trancher la gorge pendant que je dors? Profiter. La pollution est partout. “

Guitariste Jim Root récemment dit Kerrang! magazine sur “Nero Forte”: “C’est un Pitre chanson, ce qui est incroyable. Celui-ci va être génial en live. C’est très percutant, et rappelle «Psychosocial» [àpartirde2008[from2008’s‘Tout espoir est perdu’]- mais peut-être une évolution de «Psychosocial». Évidemment, Pitre est batteur et percussionniste, mais il est aussi auteur-compositeur – et il l’a toujours été. Maintenant, nous pouvons collaborer en tant qu’auteurs-compositeurs, et c’est ce avec quoi nous nous retrouvons. Quand Corey [[Taylor, voix]est entré et a commencé à plonger dans le chant, il a proposé cette mélodie supplémentaire dans la ligne de chœur très tard dans le processus. Cela m’a vraiment attiré dans cette chanson. “

Corey admis à WhatCulture Music qu’il “luttait avec” le refrain pour “Nero Forte” pendant le processus d’écriture. “Tout ce que j’ai écrit ne correspondait pas à la merde qui se passait et aux paroles et ensuite à ce pont”, a-t-il déclaré. “Le refrain, j’ai toujours eu l’impression que le cul en tombait, faute d’un meilleur terme. Mais, honnêtement, je me suis inspiré d’une ligne mélodique qui Pitre avait mis là-bas avec un clavier, en fait, que je n’ai même pas entendu cette ligne de mélodie jusqu’à ce … Puis il l’a souligné. Il était, comme, “Écoutez ceci”, et je l’ai écouté et c’est devenu l’ambiance de haut fausset. Et puis j’ai écrit l’harmonie à cela. Et puis ça a décollé de là. C’était donc une de ces choses où – c’était presque comme apprendre une nouvelle leçon. Parfois, vous n’avez pas la meilleure idée, mais cela ne signifie pas que la meilleure idée n’est pas là. Et nous sommes juste sortis de là. “

“Nous ne sommes pas votre genre” a vendu 118000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 1 du Billboard 200.



