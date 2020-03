Slipknot reporte sa tournée asiatique, y compris le Knotfest Japan, au milieu des craintes du coronavirus

NŒUD COULANT a reporté sa tournée en Asie annoncée précédemment, y compris les deux jours du groupe Knotfest Japan festival, en raison de «problèmes de santé mondiale» au milieu de la propagation du coronavirus.

Plus tôt ce soir, NŒUD COULANT a publié la déclaration suivante via les médias sociaux: “À la lumière des préoccupations de santé mondiale, NŒUD COULANT ont décidé de reporter leur prochaine tournée asiatique, y compris Knotfest Japan.

«Bien que des décisions comme celle-ci ne soient pas faciles, la sécurité et le bien-être des fans du groupe passent toujours en premier. décision responsable qui pourrait être prise.

“NŒUD COULANT et Knotfest reviendra très bientôt en Asie. Et à un moment où chacun peut être assuré de la meilleure expérience possible. “

Affecté NŒUD COULANT spectacles:

20 mars – Tokyo, Japon – Knotfest Japan



21 mars – Tokyo, Japon – Knotfest Japan



24 mars – Singapour – Singapore Rockfest



27 mars – Jakarta, Indonésie – Festival Hammersonic



29 mars – Manille, Philippines – Stade Amoranto

D’autres artistes qui ont annoncé des changements dans les horaires des spectacles, citant des problèmes de sécurité, comprennent BOBINE DE LACUNE et SONS OF APOLLO.

Le coronavirus, originaire de Chine, a déjà fait plus de 3000 morts dans le monde, dont neuf aux États-Unis.

La Corée du Sud a enregistré un total de 5 328 cas confirmés, la plus grande épidémie en dehors de la Chine continentale.



