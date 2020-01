Slipknot, Rob Zombie et Limp Bizkit en tête d’affiche du Rock Usa Festival

LIMP BIZKIT, NŒUD COULANT et ROB ZOMBIE sera le titre de l’édition du 10e anniversaire de la Rock USA festival, qui aura lieu du 16 au 18 juillet au Ford Festival Park à Oshkosh, Wisconsin.

Plus de 40 actes se produiront lors de l’événement, qui a débuté en 2011 et est proposé par la même compagnie, Hypervibe, Inc., qui produit Pays USA.

Également prévu pour comparaître à cette année Rock USA sont PAPA ROACH, GLAÇON, HALESTORM, CHEVELLE, THE PRETTY RECKLESS, ANTHRAX, HELLYEAH et PANTHÈRE EN ACIER, entre autres.

La facturation est la suivante:

Jeudi 16 juillet

LIMP BIZKIT



HALESTORM



CHEVELLE



AVATAR



FEVER 333



FAIRE LA GUERRE



NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS



TENIR À VOS ARMES



JE VOIS DES ÉTOILES



BONES UK



SAUL



SOURIRE VIDE ÂME



MAUVAIS OMENS



COEUR COUTURÉ



JOYOUS WOLF



LE MATIN DE SEPTEMBRE

Vendredi 17 juillet

ROB ZOMBIE



GLAÇON



THE PRETTY RECKLESS



HELLYEAH



HOLLYWOOD UNDEAD



LES FILS GLORIEUX



A heurté



ATTILA



ÉCHAPPER AU DESTIN



AUTREMENT



CARNIFEX



PAR LE FEU



BRKN LOVE



ROYAL BLISS



LES ÉTOILES FROIDES

Samedi 18 juillet

NŒUD COULANT



PAPA ROACH



ANTHRAX



PANTHÈRE EN ACIER



DES SOURIS ET DES HOMMES



MAUVAIS LOUPS



TOUT CE QUI RESTE



MEMPHIS PEUT FEU



EMMURE



INSANE CLOWN POSSE



CROBOT



BOMBES DE CERISE



IL EST LÉGENDE



INSULAIRE



TENSE MACHINE

“Je suis fatigué d’entendre” le rock est mort “”, a déclaré Derek Liebhauser, président de Hypervibe, Inc. “Nous avons connu une croissance de près de 20% l’année dernière, et ce nombre continue d’augmenter. Chaque année, il y a plus de gens, montrant plus d’énergie et de passion pour la musique rock et les festivals de rock comme celui-ci, et c’est un tel honneur de en faire partie. “

C’est le troisième été consécutif Zombi a été réservé en tête d’affiche. Ces deux dernières années, son poste a dû être annulé en raison des orages.

Les billets seront mis en vente le mercredi 29 janvier à 16 h. CT sur rockusaoshkosh.com.

