Slipknot sera rejoint par Anthrax, Behemoth, Devildriver, Sevendust et plus au tout premier Knotfest en mer

Knotfest en mer, le premier événement de croisière du phénomène de la musique et du style de vie Knotfest, créé par le groupe de metal NŒUD COULANT, a annoncé aujourd’hui les premiers groupes qui rejoindront la gamme lorsque les ensembles de croisière partiront de Barcelone le 10 août. Ainsi que deux ensembles phares de NŒUD COULANT, la croisière mettra en vedette une gamme de performances ANTHRAX, MONSTRE, DIABLE CONDUCTEUR, SEVENDUST, SKINDRED, HO99O9, PUISSANCE PLUS ÉLEVÉE et JETON SOMMEIL, avec plus à annoncer.

Les chambres de ce voyage historique sont déjà en vente sur KnotfestAtSea.com avec des options de paiement flexibles disponibles. Les fans qui assisteront à la croisière apprécieront non seulement une gamme de monstres des meilleurs groupes lourds du monde, mais auront également accès à une gamme d’expériences à bord uniques. Ceux-ci inclus:

* Un Q&A en direct avec les membres de NŒUD COULANT



* UNE Sid Ensemble DJ / MC



* UNE NŒUD COULANT Dégustation de whisky et discussion avec Pitre (capacité limitée)



* Une signature avec Mick Thomson (capacité limitée)



* Un atelier de batterie avec Jay Weinberg



* Une clinique de basse avec VMan



* 20 ans de NŒUD COULANT souvenirs présentés dans tout le navire

S’exprimant en rejoignant le tout premier Knotfest en mer, MONSTRE chanteur Nergal dit: “Les asticots et les légions! Notre visite mémorable avec NŒUD COULANT prend fin dans quelques jours et c’est à ce jour notre plus gros d’Europe! Mais je suis plus que ravi que notre camaraderie avec NŒUD COULANT n’est pas encore terminée… car nous nous associons à nouveau avec eux pour Knotfest en mer! Nous avons hâte de nous régaler cet été! “

DIABLE CONDUCTEUR chanteur Dez Fafara ajoute: “DIABLE CONDUCTEUR est extrêmement honoré d’avoir été invité à jouer le premier KnotFest en mer croisière! Nous avons hâte de naviguer en haute mer avec NŒUD COULANT et cette gamme de groupes de tueur. Alors, relevez le Skull & Crossbones et préparez-vous à une fête en mer. “

le Knotfest marque continue de se développer dans le monde entier, avec des événements marquants organisés aux États-Unis, au Japon, au Mexique et en Colombie, ainsi que la première collaboration de 2019 avec le festival de destination français Hellfest pour Knotfest rencontre Hellfest. Dans un nouveau territoire supplémentaire pour 2020, le premier Knotfest UK aura lieu au National Bowl de Milton Keynes le 22 août. L’événement sera présenté par NŒUD COULANT, avec une programmation encore à annoncer.

